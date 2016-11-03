أعلنت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة، الأحد، أن عملية لاستعادة مدينة الرقة السورية معقل تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) ستبدأ في غضون ساعات بغطاء جوي أمريكي.
وفي مؤتمر صحفي في بلدة عين عيسى السورية قال قادة قوات سوريا الديمقراطية، إن هدف العملية التي تسمى "غضب الفرات" هو تحرير الرقة من قبضة المتشددين.
وقالت المتحدثة باسم الحملة جيهان شيخ أحمد في المؤتمر الصحفي: "إننا في القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية نزف لكم بشرى بدء حملتنا العسكرية الكبيرة من أجل تحرير مدينة الرقة وريفها من براثن قوى الإرهاب العالمي الظلامي المتمثل بداعش".
وأوضحت أن العملية بدأت ميدانياً، مساء السبت، مع "تشكيل غرفة عمليات غضب الفرات من أجل قيادة عملية التحرير والتنسيق بين جميع الفصائل المشاركة وجبهات القتال".
وأضافت أن "ثلاثين ألف مقاتل سيخوضون معركة تحرير الرقة"، مضيفة "ستتحرر الرقة بسواعد أبنائها وفصائلها عرباً وكرداً وتركماناً، الأبطال المنضوين تحت راية قوات سوريا الديمقراطية، وبالتنسيق مع قوات التحالف الدولي".
وتعد وحدات حماية الشعب الكردية السورية أحد الفصائل الرئيسية في قوات سوريا الديمقراطية وهي تحالف مدعوم من واشنطن تشكل قبل عام للتصدي لـ"داعش".
وسيطرت القوات على مناطق شمال مدينة الرقة على مدار العامين الماضيين، لكنهم لا يزالوا على بعد حوالي 50 كيلومتراً من المدينة.
ويأتي الهجوم على الرقة (شمال) بعد يومين من دخول القوات العراقية إلى مدينة الموصل، آخر معاقل الجهاديين في العراق، في إطار هجوم واسع بدأته قبل ثلاثة أسابيع بدعم من غارات التحالف الدولي.
وتعد والرقة والموصل آخر أكبر معقلين للتنظيم الذي مني منذ إعلانه "الخلافة الإسلامية" على مناطق سيطرته في سوريا والعراق في جوان 2014، بخسائر ميدانية بارزة.
ويسيطر تنظيم "داعش" منذ جانفي 2014 على مدينة الرقة، ومنذ أوت من العام ذاته، على محافظة الرقة الغنية بالحقول النفطية والقطن والقمح. وعاد وخسر مناطق فيها أبرزها تل أبيض وعين عيسى اللتان سيطر عليها الأكراد.
ويأتي بدء الهجوم بعد أسبوعين من إعلان وزير الدفاع الأمريكي أشتون كارتر، إن فكرة شن عمليتين متزامنتين في الموصل والرقة "جزء من تخطيطنا منذ فترة طويلة"، مرجحاً بدء الهجوم "في الأسابيع المقبلة" بالتعاون مع "قوات محلية فاعلة ومتحمسة".
ومنذ تشكيلها في أكتوبر العام 2015، نجحت قوات سوريا الديمقراطية التي تضم نحو ثلاثين ألف مقاتل، ثلثاهما من الأكراد، بدعم من التحالف الدولي، في طرد تنظيم "داعش" من مناطق عدة كان آخرها مدينة منبج (شمال) في بداية شهر أوت الماضي.
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قوات سوريا الديمقراطية تعلن بدء عملية تحرير الرقة
وكالات - الشروق أونلاين
أعلنت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة، الأحد، أن عملية لاستعادة مدينة الرقة السورية معقل تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) ستبدأ في غضون ساعات بغطاء جوي أمريكي.
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وفي مؤتمر صحفي في بلدة عين عيسى السورية قال قادة قوات سوريا الديمقراطية، إن هدف العملية التي تسمى "غضب الفرات" هو تحرير الرقة من قبضة المتشددين.
وقالت المتحدثة باسم الحملة جيهان شيخ أحمد في المؤتمر الصحفي: "إننا في القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية نزف لكم بشرى بدء حملتنا العسكرية الكبيرة من أجل تحرير مدينة الرقة وريفها من براثن قوى الإرهاب العالمي الظلامي المتمثل بداعش".
وأوضحت أن العملية بدأت ميدانياً، مساء السبت، مع "تشكيل غرفة عمليات غضب الفرات من أجل قيادة عملية التحرير والتنسيق بين جميع الفصائل المشاركة وجبهات القتال".
وأضافت أن "ثلاثين ألف مقاتل سيخوضون معركة تحرير الرقة"، مضيفة "ستتحرر الرقة بسواعد أبنائها وفصائلها عرباً وكرداً وتركماناً، الأبطال المنضوين تحت راية قوات سوريا الديمقراطية، وبالتنسيق مع قوات التحالف الدولي".
وتعد وحدات حماية الشعب الكردية السورية أحد الفصائل الرئيسية في قوات سوريا الديمقراطية وهي تحالف مدعوم من واشنطن تشكل قبل عام للتصدي لـ"داعش".
وسيطرت القوات على مناطق شمال مدينة الرقة على مدار العامين الماضيين، لكنهم لا يزالوا على بعد حوالي 50 كيلومتراً من المدينة.
ويأتي الهجوم على الرقة (شمال) بعد يومين من دخول القوات العراقية إلى مدينة الموصل، آخر معاقل الجهاديين في العراق، في إطار هجوم واسع بدأته قبل ثلاثة أسابيع بدعم من غارات التحالف الدولي.
وتعد والرقة والموصل آخر أكبر معقلين للتنظيم الذي مني منذ إعلانه "الخلافة الإسلامية" على مناطق سيطرته في سوريا والعراق في جوان 2014، بخسائر ميدانية بارزة.
ويسيطر تنظيم "داعش" منذ جانفي 2014 على مدينة الرقة، ومنذ أوت من العام ذاته، على محافظة الرقة الغنية بالحقول النفطية والقطن والقمح. وعاد وخسر مناطق فيها أبرزها تل أبيض وعين عيسى اللتان سيطر عليها الأكراد.
ويأتي بدء الهجوم بعد أسبوعين من إعلان وزير الدفاع الأمريكي أشتون كارتر، إن فكرة شن عمليتين متزامنتين في الموصل والرقة "جزء من تخطيطنا منذ فترة طويلة"، مرجحاً بدء الهجوم "في الأسابيع المقبلة" بالتعاون مع "قوات محلية فاعلة ومتحمسة".
ومنذ تشكيلها في أكتوبر العام 2015، نجحت قوات سوريا الديمقراطية التي تضم نحو ثلاثين ألف مقاتل، ثلثاهما من الأكراد، بدعم من التحالف الدولي، في طرد تنظيم "داعش" من مناطق عدة كان آخرها مدينة منبج (شمال) في بداية شهر أوت الماضي.