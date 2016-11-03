أكد والي البويرة مولود شريفي خلال خرجته الميدانية الأولى بعد تعيينه على رأس الولاية على ضرورة حماية العقار الفلاحي الذي تزخر به المنطقة من غزو الإسمنت ومنحه لتجسيد المشاريع الصناعية، معتبرا ذلك كآخر حل يتم اللجوء إليه في سبيل الحفاظ على النشاط الفلاحي بالولاية التي وعد فلاّحيها باهتمام ودعم أكبر من طرف الحكومة وجعلها رائدة في زمن التقشف.
وكان والي البويرة قد أعطى إشارة انطلاق موسم الحرث والبذر لسنة 2016/ 2017 من إحدى المزارع النموذجية ببلدية الأصنام، حيث ألح على ضرورة الحفاظ على الوعاء الفلاحي الذي تزخر به الولاية خاصة أثناء تجسيد بعض المشاريع الصناعية أو السكنية، معتبرا حصول ذلك كآخر حل يمكن اللجوء إليه وبطريقة استثنائية لا يحبذ أن يلجأ إليها شخصيا، وذلك في سبيل الحفاظ على الطابع الفلاحي للولاية التي تعتبر قطبا فلاحيا بامتياز وكذا تشجيع النشاط الفلاحي المعوّل عليه من طرف الحكومة كأحد مجالات تنويع المداخيل في ظل اندثار زمن المحروقات ومرحلة التقشف التي تمر بها البلاد.
وفي هذا الخصوص، وعد والي البويرة الفلاحين أثناء حديثه إليهم بدعم واهتمام متزايدين سواء ماديا بمختلف الوسائل والتجهيزات الضرورية وكذا ضمان تسويق منتجاتهم، أو معنويا بالوقوف إلى جانبهم ودعم نشاطهم الذي قال عنه بأنه لا ينبغي أن يتحوّل أو يتوقف مهما كانت الصعوبات والعوائق لما يكتسيه هذا القطاع من أهمية وجب تطويره والاهتمام به أكثر، مشددا في المقابل على ضرورة استغلال جميع العقارات الفلاحية من طرف المستفيدين منها وعدم إبقائها خارج النشاط الأصلي لها مهما كانت الحجج، حاثا إياهم على الدخول في شراكات بينهم كنموذج لتجاوز مشكل نقص الموارد والإمكانيات المادية بقوله "لا أريد أن أرى أي قطعة فلاحية مهما كان حجمها بورا أو مهملة دون استغلال".
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اعتبره أخر حلّ يلجأ إليه لتجسيد بعض المشاريع الصناعية
والي البويرة يدعو إلى حماية العقار الفلاحي ويعد الفلاحين بدعم أكبر
أحسن حراش
أكد والي البويرة مولود شريفي خلال خرجته الميدانية الأولى بعد تعيينه على رأس الولاية على ضرورة حماية العقار الفلاحي الذي تزخر به المنطقة من غزو الإسمنت ومنحه لتجسيد المشاريع الصناعية، معتبرا ذلك كآخر حل يتم اللجوء إليه في سبيل الحفاظ على النشاط الفلاحي بالولاية التي وعد فلاّحيها باهتمام ودعم أكبر من طرف الحكومة وجعلها رائدة في زمن التقشف.
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وكان والي البويرة قد أعطى إشارة انطلاق موسم الحرث والبذر لسنة 2016/ 2017 من إحدى المزارع النموذجية ببلدية الأصنام، حيث ألح على ضرورة الحفاظ على الوعاء الفلاحي الذي تزخر به الولاية خاصة أثناء تجسيد بعض المشاريع الصناعية أو السكنية، معتبرا حصول ذلك كآخر حل يمكن اللجوء إليه وبطريقة استثنائية لا يحبذ أن يلجأ إليها شخصيا، وذلك في سبيل الحفاظ على الطابع الفلاحي للولاية التي تعتبر قطبا فلاحيا بامتياز وكذا تشجيع النشاط الفلاحي المعوّل عليه من طرف الحكومة كأحد مجالات تنويع المداخيل في ظل اندثار زمن المحروقات ومرحلة التقشف التي تمر بها البلاد.
وفي هذا الخصوص، وعد والي البويرة الفلاحين أثناء حديثه إليهم بدعم واهتمام متزايدين سواء ماديا بمختلف الوسائل والتجهيزات الضرورية وكذا ضمان تسويق منتجاتهم، أو معنويا بالوقوف إلى جانبهم ودعم نشاطهم الذي قال عنه بأنه لا ينبغي أن يتحوّل أو يتوقف مهما كانت الصعوبات والعوائق لما يكتسيه هذا القطاع من أهمية وجب تطويره والاهتمام به أكثر، مشددا في المقابل على ضرورة استغلال جميع العقارات الفلاحية من طرف المستفيدين منها وعدم إبقائها خارج النشاط الأصلي لها مهما كانت الحجج، حاثا إياهم على الدخول في شراكات بينهم كنموذج لتجاوز مشكل نقص الموارد والإمكانيات المادية بقوله "لا أريد أن أرى أي قطعة فلاحية مهما كان حجمها بورا أو مهملة دون استغلال".