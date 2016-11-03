تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بأدرار بالناحية العسكرية الثالثة، الأحد، من العثور على كمية كبيرة من الأسلحة والصواريخ والذخيرة.
وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، أن الأسلحة التي ضبطها الجيش تتمثل في 20 مسدسا رشاشا من نوع كلاشنيكوف، وبندقيتين نصف آليتين من نوع سيمونوف، أما الذخيرة والصواريخ –يضف البيان- فتمثلت في 28 قنبلة يدوية و17 صاروخا عيار 57 ملم خاص بالحوامات، سلّة لإطلاق الصواريخ خاصة بالحوامات، و20 مخزنا لذخيرة متنوعة، و27 مشعلا خاص بالقنابل اليدوية بالإضافة إلى 200 مطلقة من مختلف العيارات.
وأفاد بيان آخر لوزارة الدفاع الوطني، أنه في إطار تأمين الحدود ومحاربة التهريب والجريمة المنظمة، تمكن حراس الحدود، السبت، من القضاء على تاجر مخدرات وتوقيف اثنين (02) آخرين شمال ولاية تندوف، فيما تم حجز خمسة (05) قناطير من الكيف المعالج ومركبة رباعية الدفع ودراجة نارية.
وبإقليم الناحية العسكرية الثانية، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي في عمليات متفرقة، أربعة (04) تجار مخدرات بكل من تلمسان والنعامة وعين تموشنت، فيما تم ضبط كميات ضخمة من الكيف المعالج تُقدر بـ(12) قنطار و(19) كيلوغرام.
من جهة أخرى، أوقف عناصر الدرك الوطني وحرس الحدود (40) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان، غليزان، مستغانم والبيض وعين صالح.
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القضاء على تاجر مخدّرات وتوقيف 6 آخرين و40 مهاجرا غير شرعي
الجيش يعثر على ترسانة أسلحة في أدرار
الشروق أون لاين
تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بأدرار بالناحية العسكرية الثالثة، الأحد، من العثور على كمية كبيرة من الأسلحة والصواريخ والذخيرة.
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وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، أن الأسلحة التي ضبطها الجيش تتمثل في 20 مسدسا رشاشا من نوع كلاشنيكوف، وبندقيتين نصف آليتين من نوع سيمونوف، أما الذخيرة والصواريخ –يضف البيان- فتمثلت في 28 قنبلة يدوية و17 صاروخا عيار 57 ملم خاص بالحوامات، سلّة لإطلاق الصواريخ خاصة بالحوامات، و20 مخزنا لذخيرة متنوعة، و27 مشعلا خاص بالقنابل اليدوية بالإضافة إلى 200 مطلقة من مختلف العيارات.
وأفاد بيان آخر لوزارة الدفاع الوطني، أنه في إطار تأمين الحدود ومحاربة التهريب والجريمة المنظمة، تمكن حراس الحدود، السبت، من القضاء على تاجر مخدرات وتوقيف اثنين (02) آخرين شمال ولاية تندوف، فيما تم حجز خمسة (05) قناطير من الكيف المعالج ومركبة رباعية الدفع ودراجة نارية.
وبإقليم الناحية العسكرية الثانية، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي في عمليات متفرقة، أربعة (04) تجار مخدرات بكل من تلمسان والنعامة وعين تموشنت، فيما تم ضبط كميات ضخمة من الكيف المعالج تُقدر بـ(12) قنطار و(19) كيلوغرام.
من جهة أخرى، أوقف عناصر الدرك الوطني وحرس الحدود (40) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان، غليزان، مستغانم والبيض وعين صالح.