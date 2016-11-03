يتم عمال الشركة الوطنية للسيارات الصناعية بالرويبة، الإثنين، أسبوعهم الأول من الإضراب، حيث لا تزال القبضة الحديدية مستمرة بين العمال والنقابة من جهة والإدارة من جهة أخرى.
وذكرت مصادر نقابية لـ "الشروق" أن العمال كانوا بصدد العودة إلى مناصب عملهم صبيحةالأحد، لكن بيان أصدرته الإدارة أجج الاحتجاج ودفع بهم إلى مواصلة الإضراب، حيث اعتبروا أن الإدارة لم تحترم المحتجين ولم تكلف نفسها عناء التحاور معهم واكتفت ببيان تم تعليقه في الساحة.
ووصفت نقابة مجمع السيارات الصناعية في بيان لها تحوز "الشروق" نسخة منه، رد الإدارة بـ "الاستفزازي" والمليء بالمغالطات، وبأن استفاقتها جاءت متأخرة، وتترك الكثير من الاستفهامات.
وأوضح ببيان النقابة أن مخطط الاستثمار يعرف تأخرا كبيرا بل هو متوقف في عديد المرات، كما أن المرتبات الشهرية تسدد بصعوبة بالغة في نهاية كل شهر، على الرغم من إسهام السلطات العمومية في ذلك وتكفلها بأجور العمال لأربعة الأشهر الأولى من 2016.
وحسب رد نقابة المجمع بخصوص النشاطات، فإن مراكز الإنتاج تسير بوتيرة جد بطيئة، وفي بعض الأحيان هي متوقفة تماما.
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بيان من الإدارة يشعل الاحتجاجات من جديد
"سوناكوم" بالرويبة تتم أسبوعا من الاحتجاجات
حسان. ح
يتم عمال الشركة الوطنية للسيارات الصناعية بالرويبة، الإثنين، أسبوعهم الأول من الإضراب، حيث لا تزال القبضة الحديدية مستمرة بين العمال والنقابة من جهة والإدارة من جهة أخرى.
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وذكرت مصادر نقابية لـ "الشروق" أن العمال كانوا بصدد العودة إلى مناصب عملهم صبيحةالأحد، لكن بيان أصدرته الإدارة أجج الاحتجاج ودفع بهم إلى مواصلة الإضراب، حيث اعتبروا أن الإدارة لم تحترم المحتجين ولم تكلف نفسها عناء التحاور معهم واكتفت ببيان تم تعليقه في الساحة.
ووصفت نقابة مجمع السيارات الصناعية في بيان لها تحوز "الشروق" نسخة منه، رد الإدارة بـ "الاستفزازي" والمليء بالمغالطات، وبأن استفاقتها جاءت متأخرة، وتترك الكثير من الاستفهامات.
وأوضح ببيان النقابة أن مخطط الاستثمار يعرف تأخرا كبيرا بل هو متوقف في عديد المرات، كما أن المرتبات الشهرية تسدد بصعوبة بالغة في نهاية كل شهر، على الرغم من إسهام السلطات العمومية في ذلك وتكفلها بأجور العمال لأربعة الأشهر الأولى من 2016.
وحسب رد نقابة المجمع بخصوص النشاطات، فإن مراكز الإنتاج تسير بوتيرة جد بطيئة، وفي بعض الأحيان هي متوقفة تماما.