مستفيدون من "أونساج" يغلقون بنكا بتيزي وزو

أقدم عدد من المستفيدين من مشاريع الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب "أونساج"، الأحد، على غلق مقر بنك الفلاحة والتنمية الريفية بتيزي وزو وهذا للمرة الثالثة، احتجاجا منهم على ما وصفوه بـ"الاجراءات التعسفية" التي طالتهم من مختلف أجهزة دعم تشغيل الشباب، مضيفين أن هذه الحركة الاحتجاجية جاءت تزامنا مع حجز البنك لمركبة أحد المستفيدين.

واشتكى المحتجون من المتابعات القضائية، وملاحقات البنوك عن طريق محضرين قضائيين، وهذا لمطالبتهم بالديون المستحقة عليهم، وتهديدهم في كل مرة بمصادرة وحجز ممتلكاتهم المتمثل أساسا في عتادهم ومركباتهم في حالة لم يقوموا بتسديد ما عليهم من ديون.