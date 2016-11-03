أشهر رعية ايطالي في السابعة والثلاثين من عمره، مساء السبت، إسلامه أمام جمع غفير من المصلين، بمسجد النهضة ببلدية قاوس بولاية جيجل، قبل صلاة العشاء، حيث نطق الشهادتين في حضرة إمام المسجد وسط تهليل وتكبير الحاضرين، كما اختار لنفسه اسم "حمزة"، تيمنا بحمزة بن عبد المطلب، عم النبي- صلى الله عليه وسلم- .
وجاء ذلك بعد محاولات متكررة من طرف إمام الجامع، من أجل اقناعه باعتناق الدين الاسلامي، على اعتبار علاقات الصداقة التي تجمعه بسكان المنطقة كونه مسؤولا بالشركة الإيطالية المكلفة بإنجاز مشروع الطريق السيار "جيجل _ العلمة" ومتزوج من جزائرية، فيما عبر عن إعجابه الشديد بأخلاق وطبيعة المجتمع الجزائري بعد قضائه أكثر من 15 سنة بالجزائر، وقد تكريم حمزة من طرف بعض المصلين ببعض الهدايا الرمزية بعد أن رحب به الجميع كأخ جديد في الاسلام مما زاد من فخره واعتزازه بأخلاق المسلمين.
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شاب إيطالي يشهر إسلامه بمسجد النهضة في جيجل
حافظ.ب
أشهر رعية ايطالي في السابعة والثلاثين من عمره، مساء السبت، إسلامه أمام جمع غفير من المصلين، بمسجد النهضة ببلدية قاوس بولاية جيجل، قبل صلاة العشاء، حيث نطق الشهادتين في حضرة إمام المسجد وسط تهليل وتكبير الحاضرين، كما اختار لنفسه اسم "حمزة"، تيمنا بحمزة بن عبد المطلب، عم النبي- صلى الله عليه وسلم- .
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وجاء ذلك بعد محاولات متكررة من طرف إمام الجامع، من أجل اقناعه باعتناق الدين الاسلامي، على اعتبار علاقات الصداقة التي تجمعه بسكان المنطقة كونه مسؤولا بالشركة الإيطالية المكلفة بإنجاز مشروع الطريق السيار "جيجل _ العلمة" ومتزوج من جزائرية، فيما عبر عن إعجابه الشديد بأخلاق وطبيعة المجتمع الجزائري بعد قضائه أكثر من 15 سنة بالجزائر، وقد تكريم حمزة من طرف بعض المصلين ببعض الهدايا الرمزية بعد أن رحب به الجميع كأخ جديد في الاسلام مما زاد من فخره واعتزازه بأخلاق المسلمين.