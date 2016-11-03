سكرتير تنسيقية الحرس البلدي يستقيل

استقال سكرتير التنسيقية الوطنية للحرس البلدي، ضيف عبد القادر، من التنسيقية، معللا قراره بالاتهامات التي طالته من طرف ما وصفهم بـ"الخلاطين"، الذين يحاولون تحطيم التنسيقية، مؤكدا أن هؤلاء الأشخاص "غير مرغوب فيهم بعدما خرج أعوان الحرس البلدي بتاريخ 4 أفريل الماضي في احتجاجات عبر 40 ولاية للمطالبة برحيلهم".

وقال ضيف عبد القادر في بيان الاستقالة، تلقت "الشروق" نسخة منه، إنه اتخذ هذا القرار بمحض إرادته، ومن دون أي ضغوطات أو تهديدات، مضيفا أنه سيكشف للرأي العام عن الكواليس وكل ما يجري في الحرس البلدي منذ سنة 2011 إلى يومنا هذا، خلال الأيام القادمة. وانتقد سكرتير التنسيقية الوطنية للحرس البلدي، "أشخاص يريدون الزعامة والشهرة وحب التباهي والتظاهر وليس خدمة قضيتنا".