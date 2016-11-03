سكرتير تنسيقية الحرس البلدي يستقيل

date 2016/11/06 views 57 comments 0
author-picture

icon-writer أحمد. ع

استقال سكرتير التنسيقية الوطنية للحرس البلدي، ضيف عبد القادر، من التنسيقية، معللا قراره بالاتهامات التي طالته من طرف ما وصفهم بـ"الخلاطين"، الذين يحاولون تحطيم التنسيقية، مؤكدا أن هؤلاء الأشخاص "غير مرغوب فيهم بعدما خرج أعوان الحرس البلدي بتاريخ 4 أفريل الماضي في احتجاجات عبر 40 ولاية للمطالبة برحيلهم".

icon-links تغطيات ذات صلة

وقال ضيف عبد القادر في بيان الاستقالة، تلقت "الشروق" نسخة منه، إنه اتخذ هذا القرار بمحض إرادته، ومن دون أي ضغوطات أو تهديدات، مضيفا أنه سيكشف للرأي العام عن الكواليس وكل ما يجري في الحرس البلدي منذ سنة 2011 إلى يومنا هذا، خلال الأيام القادمة. وانتقد سكرتير التنسيقية الوطنية للحرس البلدي، "أشخاص يريدون الزعامة والشهرة وحب التباهي والتظاهر وليس خدمة قضيتنا".

icon-tags
  • print