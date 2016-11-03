ثمّن الطيب قاسي عبد الله، مقدم برنامج "ماستر شـاف" المذاع عـلـى قـناتي "الشروق TV" و"بنّة TV"، ردود الفعل الإيجابية التي سجلتها أولى حلقات البرنامج التي بُثت سهرة السبت المنقضي، لافتا أن الشباب الجزائري في كل المجالات يحتاج لفرصة ولمجال لتفجير طاقته لتبيان موهبته. مضيفا: "صراحة، تفاجأت بمستوى المشتركين لدرجة أنني لا أستطيع التخمين بمن سينتقل للنهائيات؟؟".
وحول ظروف التحاقه بـ "ماستر شاف"، قال الطيب في تصريح خصّ به "الشروق" أمس: "الأمر كان مجرد صدفة، حيث زرت مقر الشركة المنفذة لإنتاج البرنامج "أليجوري" لأقترح عليهم برنامج من إعدادي، فوجدتهم يقترحون عليّ تنشيط "ماستر شاف"، رغم أنه من حيث الشكل والمضمون هو مختلف عن آخر برنامج قدمته "جاك المرسول" الذي يصب في الطابع الاجتماعي". ليضيف:
"بعدها شاهدت النسخة الأسترالية من "ماستر شاف"، واكتشفت أنه ليس برنامجا للربح فقط، بل له مغزى آخر إنساني وهو تغيير حياة متسابقين إلى الأفضل.. كما أن أكثر أمر جعلني أخوض غمار هذه التجربة هو شعبية محطة"الشروقTV" باعتبارها أكثر قناة متابعة في الجزائر من جهة، ومن جهة أخرى هذا البرنامج سيجعلني أكثر قربا من الناس".
هذا ورأى مُحّدث "الشروق"، أن البرنامج رُصدت له إمكانات مهمة جدا.. قائلا: "يكفي أن يعلم الجمهور أن دقيقة واحدة من البرنامج تستغرق منا يوما كاملا من التحضير والتصوير. لافتا أن البرايمات القادمة من "ماستر شاف" ستشهد الكثير من لحظات "السوسبانس".. البكاء والخيبات والفرح في مشاهد تلقائية ستلتقطها كاميرا البرنامج لتبث خلال البرايمات واليوميات.واختتم الطيب تصريحه لـ "الشروق" بالقول: "فخور جدا بتقديمي لهذا البرنامج.. لأننا لو نستطيع تغيير
حياة جزائري واحد أو مجموعة من الجزائريين فهذا معناه أننا نجحنا في مهمتنا".
ويدخل البرنامج ابتداء من البرايم القادم مرحلة الحسم والتصفيات إلى موعد الإعلان عن الفائز أو الفائزة باللقب.
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الطيب قاسي عبد الله: هدف "ماستر شاف" تغيير حياة المتسابقين للأفضل
رابح. ع
ثمّن الطيب قاسي عبد الله، مقدم برنامج "ماستر شـاف" المذاع عـلـى قـناتي "الشروق TV" و"بنّة TV"، ردود الفعل الإيجابية التي سجلتها أولى حلقات البرنامج التي بُثت سهرة السبت المنقضي، لافتا أن الشباب الجزائري في كل المجالات يحتاج لفرصة ولمجال لتفجير طاقته لتبيان موهبته. مضيفا: "صراحة، تفاجأت بمستوى المشتركين لدرجة أنني لا أستطيع التخمين بمن سينتقل للنهائيات؟؟".
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وحول ظروف التحاقه بـ "ماستر شاف"، قال الطيب في تصريح خصّ به "الشروق" أمس: "الأمر كان مجرد صدفة، حيث زرت مقر الشركة المنفذة لإنتاج البرنامج "أليجوري" لأقترح عليهم برنامج من إعدادي، فوجدتهم يقترحون عليّ تنشيط "ماستر شاف"، رغم أنه من حيث الشكل والمضمون هو مختلف عن آخر برنامج قدمته "جاك المرسول" الذي يصب في الطابع الاجتماعي". ليضيف:
"بعدها شاهدت النسخة الأسترالية من "ماستر شاف"، واكتشفت أنه ليس برنامجا للربح فقط، بل له مغزى آخر إنساني وهو تغيير حياة متسابقين إلى الأفضل.. كما أن أكثر أمر جعلني أخوض غمار هذه التجربة هو شعبية محطة"الشروقTV" باعتبارها أكثر قناة متابعة في الجزائر من جهة، ومن جهة أخرى هذا البرنامج سيجعلني أكثر قربا من الناس".
هذا ورأى مُحّدث "الشروق"، أن البرنامج رُصدت له إمكانات مهمة جدا.. قائلا: "يكفي أن يعلم الجمهور أن دقيقة واحدة من البرنامج تستغرق منا يوما كاملا من التحضير والتصوير. لافتا أن البرايمات القادمة من "ماستر شاف" ستشهد الكثير من لحظات "السوسبانس".. البكاء والخيبات والفرح في مشاهد تلقائية ستلتقطها كاميرا البرنامج لتبث خلال البرايمات واليوميات.واختتم الطيب تصريحه لـ "الشروق" بالقول: "فخور جدا بتقديمي لهذا البرنامج.. لأننا لو نستطيع تغيير
حياة جزائري واحد أو مجموعة من الجزائريين فهذا معناه أننا نجحنا في مهمتنا".
ويدخل البرنامج ابتداء من البرايم القادم مرحلة الحسم والتصفيات إلى موعد الإعلان عن الفائز أو الفائزة باللقب.