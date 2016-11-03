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بهية راشدي تبكي بعد إهانة الوفد الجزائري في مهرجان قرطاج
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نظيره التونسي وعده بتكريمه بعد أسبوع
ميهوبي يحتج على "إهانة" الوفد الجزائري في قرطاج
أعلن وزير الثقافة عز الدين ميهوبي الأحد، انه تحادث مع نظيره التونسي محمد زين العابدين، بشأن ما سمي بحادثة "إهانة" الوفد الجزائري في مهرجان قرطاج السينمائين ووعده بتكريم الفنانين بعد أسبوع.
ونشر ميهوبي بيانا على صفحته على "فايسبوك" جاء فيه "تحدثت منذ قليل مع السيد محمد زين العابدين وزير الثقافة التونسي، وكذا مع الممثلة الجزائرية القديرة بهية راشدي، حيث انتقل السيد الوزير شخصيا لتوديعها في مطار قرطاج وتقديم الاعتذار اللائق بها وبالوفد الجزائري وبمكانة العلاقات الجزائرية التونسية".
وأوضح "وحتى يكون الاعتذار ذَا قيمة، بعد الذي حدث من تجاهل وتهميش من إدارة مهرجان قرطاج السينمائي للوفد الجزائري في حفل الاختتام، أفادني الدكتور زين العابدين، أنه وجّه دعوة خاصة لأعضاء الوفد الجزائري للعودة إلى تونس بعد أسبوع، لتكريمهم، والتعبير لهم عن عدم قبوله لما حدث في حق فنانين ومبدعين جزائريين، تربطهم بتونس علاقات محبة كبيرة".
وانتشر في وقت سابق من اليوم شريط فيديو للفنانة الجزائرية بهية راشدي، تتهم فيه إدارة مهرجان قرطاج السينمائي بإهانة الوفد الجزائري .
وقالت راشدي وهي تبكي "الوفد الجزائري للأسف لم تكن له أي قيمة في هذا المهرجان.. كنت أتمنى أن تحصل الجزائر على جائزة، لكن ليست هذه المشكلة، إنما المشكلة كانت في طريقة التعامل معنا.. فهم لم ينظروا إلينا بنظرة احترام وكأننا لا نملك ثقافة أو سينما".
الحسين الجزائري - ملاحظات2016/11/06 على 18:581
الذي أهان الفنان الجزائري و بل الجزائر هي دموع الممثلة
كان من المفروض أن تغادر ناس لم يقدروها بدون ضجة و لا تسول إلى درجة الدموع
خجلت من جزائريتي و أنا أرى دموع التوسل و المسكنة و كأنها تتوسل التكريم
رحمك الله يابوتفليقة و لو كنت حيا لقولك أرفع راسك يا با
ليس الجزائري من يتوسل التكريم فعذرا يا سيدتي بهية أرجوا أن تقاطعيهم كما قاطعوك علما أنهم لم يهينوك بل أنت من أهنت نفسك و أهنت الجزائر بدموعك
.
عموما ما أتوقعه هو تأكيد هذه الإهانة من الفنانين أنفسهم بقبولهم الدعوة ليمسحوا بقايا ولائم المهرجان
hachemi - Algérie2016/11/06 على 19:012
si vous représentez vraiment les cultivés algériens vous devez ne reviendrez jamais à TUNIS même si vous aurez accueillis par le président tunisien. C'est le nez algériens
hacene - annaba2016/11/06 على 19:103
nous rendrons le coup multiplier par 1000
djazairi - elghorba2016/11/06 على 19:104
أتمنى من الوفد الجزائري ان يرفض الدعوة وعدم القبول بهدا ( التكريم) , والا كانت إهانة اكبر من سابقتها .الجزائري الحر يموت واقف
حراشي2016/11/06 على 19:375
والله لو ضمن التونسيون بلدا محاذ لهم غير الجزائر ..و بقوة الجزائر ..لتوكؤوا عليه و تآمروا علينا و على ترابنا ولما كانوا أقل مكرا وخديعة من الجار الغربي...إنها الحقيقة المرة التي لاتعجب أهل "العواطف العربية" و دعاة "القومية" النفاقية...
هي الجزائر العظم الذي لايكسر في حلق تجار "الذل و الخذلان و الخيانة"..ولكم التاريخ فاسألوه...
ولن أغتر يوما بابتساماتهم فهي عن هوان ومسكنة ولو جار علينا الزمن يوما "لاقدر الله" لسوف ترون منهم المخالب و الأنياب نهشا وتمزيقا لهذا الوطن.......قف.....
Ahmed DerMann - Germany2016/11/06 على 19:466
لو كانت الفنانة مصرية لقامت الدنيا ولم تقعدها ...ولو كانت مصرية لما أهينت محقورتي ياجارتي...من اليوم ليبدلك بالفول بدلوا باقشوروا ومن اليوم ليغلط يخلاص على الفور ...
- BATNA2016/11/06 على 19:557
لم يكرمك في مهرجانهم فهذا شيئ عادي **لكن ان تتسولو التكريم بعد اسبوع فهذه قمة الاهانة.