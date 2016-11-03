نظيره التونسي وعده بتكريمه بعد أسبوع ميهوبي يحتج على "إهانة" الوفد الجزائري في قرطاج

أعلن وزير الثقافة عز الدين ميهوبي الأحد، انه تحادث مع نظيره التونسي محمد زين العابدين، بشأن ما سمي بحادثة "إهانة" الوفد الجزائري في مهرجان قرطاج السينمائين ووعده بتكريم الفنانين بعد أسبوع.

ونشر ميهوبي بيانا على صفحته على "فايسبوك" جاء فيه "تحدثت منذ قليل مع السيد محمد زين العابدين وزير الثقافة التونسي، وكذا مع الممثلة الجزائرية القديرة بهية راشدي، حيث انتقل السيد الوزير شخصيا لتوديعها في مطار قرطاج وتقديم الاعتذار اللائق بها وبالوفد الجزائري وبمكانة العلاقات الجزائرية التونسية".

وأوضح "وحتى يكون الاعتذار ذَا قيمة، بعد الذي حدث من تجاهل وتهميش من إدارة مهرجان قرطاج السينمائي للوفد الجزائري في حفل الاختتام، أفادني الدكتور زين العابدين، أنه وجّه دعوة خاصة لأعضاء الوفد الجزائري للعودة إلى تونس بعد أسبوع، لتكريمهم، والتعبير لهم عن عدم قبوله لما حدث في حق فنانين ومبدعين جزائريين، تربطهم بتونس علاقات محبة كبيرة".

وانتشر في وقت سابق من اليوم شريط فيديو للفنانة الجزائرية بهية راشدي، تتهم فيه إدارة مهرجان قرطاج السينمائي بإهانة الوفد الجزائري .

وقالت راشدي وهي تبكي "الوفد الجزائري للأسف لم تكن له أي قيمة في هذا المهرجان.. كنت أتمنى أن تحصل الجزائر على جائزة، لكن ليست هذه المشكلة، إنما المشكلة كانت في طريقة التعامل معنا.. فهم لم ينظروا إلينا بنظرة احترام وكأننا لا نملك ثقافة أو سينما".

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