بوضياف: يجب تغيير طريقة تسيير قطاع الصحة

أكد وزير الصحة والسكان، عبد المالك بوضياف، أن الجزائر تمتلك القدرات الكافية لإنجاح تنفيذ المخطط الوطني لمكافحة السرطان، وذلك خلال زيارة العمل والتفقد التي قادته الأحد، إلى ولاية سوق أهراس، حيث وقف على عدة مشاريع بالولاية، وأبدى غضبه من تحويل المرضى إلى مدينة عنابة، خاصة أن ولاية سوق أهراس لديها اكتفاء في الأطباء الخواص.

كما قال الوزير بوضياف إنه لابد من رقمنة المؤسسات الاستشفائية، من أجل تحسين الخدمات المقدمة للمرضى، مؤكدا على ضرورة تغيير نمط التسيير وإعادة النظر في الخارطة الصحية، أين دعا المشرفين على كل المؤسسات الصحية إلى الاعتماد على العمل الجواري، في قطاع الصحة والتعريف بكل الأنماط الطبية، وخاصة الطب المنزلي، وذلك من أجل مسّ شريحة كبيرة من المرضى، خاصة الموجودين بالمناطق الريفية والنائية.