توقيف متورطين في قضايا مخدرات بينهم هاربون من العدالة بالشلف

تمكنت مصالح الشرطة القضائية بأمن ولاية الشلف، السبت، من توقيف 85 شخصا، تورطوا في قضايا مختلفة في مقدمتها تجارة المخدرات، وكان من بين هؤلاء الموقوفين أيضا، 32 هاربا من العدالة، وقد تم بعد ذلك عرضهم أمام نيابة محكمة الشلف، من أجل الفصل في أمرهم.

وحسب بيان لخلية الاتصال بأمن الولاية، فإن ذات المصالح عالجت العديد من القضايا التي تدخل في إطار القانون العام، على غرار حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية حيث تم معالجة 12 قضية، تم على إثرها توقيف 18 شخصا، مع حجز كمية من المخدرات والأقراص المهلوسة، كما تم أيضا معالجة المتاجرة في المشروبات الكحولية، وتم توقيف 7 أشخاص مع حجز كمية من الخمور إلى جانب معالجة 4 قضايا تخص السكر العلني والسياقة في حالة سكر، كما تم أيضا معالجة 5 قضايا تتعلق بحمل أسلحة بيضاء، ومعالجة قضيتين في التقليد لمنتجات فنية، ومعالجة 4 قضايا تخص ممارسة الدعارة وإنشاء محل للفسق، إلى جانب معالجة 5 قضايا تتعلق بالسرقة ، فضلا عن توقيف 32 شخصا هاربا من العدالة، كانت قد صدرت سابقا في حقهم أوامر بالبحث والقبض.