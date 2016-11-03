اقتحموهما في جنح اللّيل وعبثوا بمحتوياتها مجهولون يخرّبون تجهيزات مدرسة ويضرمون النار في أخرى بمستغانم

تعرضت مدرستان ابتدائيتان في ضواحي عين تادلس شرق ولاية مستغانم، السبت، لأعمال سطو وتخريب طالت وسائل وتجهيزات بيداغوجية.

وكشفت مصادر "الشروق"، أن مجهولين اقتحموا قاعات التدريس في ساعات متأخرة مدرسة أولاد مجاهري ونفذوا أعمال تخريب وسطو على تجهيزات بيداغوجية، كما عبثوا بمحتويات الأقسام من طاولات ومكاتب وأغراض أخرى، خاصة طاقم التدريس والإدارة. وفي سياق ذي صلة، قامت عصابة بإضرام النيران بمحاذاة مدرسة دوار الخدايشية بعد ما تفطن عون الأمن لمخطط العصابة، حيث قام بإنقاذ المدرسة من عملية التخريب.

وعلمت "الشروق"، أن مصالح أمن دائرة عين تادلس، فتحت تحقيقا قضائيا مباشرة بعد إبلاغها بالقضية لكشف الفاعلين والعمل على توقيفهم، فيما نددت نقابة المؤسسة لعمال التربية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين وعلى لسان أمينها العام الأستاذ رحامنية، بالحادثين الخطيرين، ودعت الجهات المسؤولة إلى أخذ الحيطة والحذر من خلال تكثيف الحراسة الليلية للحيلولة دون المساس بحرمة المؤسسات التربوية، علما أن العديد من المدارس الابتدائية تظل تعاني النقص الفادح في التأطير المهني للإشراف على الحراسة والصيانة وتسيير شؤون المطاعم المدرسية.