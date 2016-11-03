الأمن أوقف مشبوها فيه داخل عربة حقيبتان أثارتا الهلع وفرار المسافرين في ترامواي قسنطينة

عاش حي زواغي سليمان، بقسنطينة، في محطة انطلاق خط الترامواي، إلى غاية محطته الأخيرة، بوسط المدينة، في حدود الثانية والنصف قبل عصر الأحد، حالة هلع، ولّدت الكثير من التخمينات والإشاعات على خلفية توقيف مشتبه فيه كان داخل عربة للترامواي، وكان يحمل حقيبتين قديمتين.

وجاء تحويل هذا الشاب إلى سيارة الشرطة المحاذية لمحطة الترامواي، بعد تغطية وجهه، ليزيد من هلع المواطنين، قبل أن يؤكد مصدر أمني للشروق بأن الأمر لا يعدو أكثر من عملية أمنية عادية، في إطار حالة اليقظة التي تعيشها قسنطينة، منذ مقتل الشرطي عمار بوكعبور في حي الزيادية منذ مساء الجمعة قبل الماضي، وقد بلغ الهلع عصر أمس درجة هروب بعض المسافرين في اتجاهات مختلفة وتوافد كبير للفضوليين لمشاهدة منظر تحويل المشتبه فيه إلى سيارة الشرطة، وحتى مقاطعة آخرين لوسيلة النقل ترامواي طوال مساء الأحد.

وما زاد في هلع سكان حي زواغي وما جاوره، هو أن بعض وسائط التواصل الاجتماعي سارعت إلى الحديث عن القبض على إرهابي في قلب ترامواي كان محملا حسب الإشاعات بالتفجيرات، وهو ما نفته مصالح الأمن، كما أكد مصدر من مؤسسة ميترو الجزائر، بأن رحلات ترامواي قسنطينة لم تتذبذب إطلاقا نهار أمس، وتواصلت بشكل عادي، وما حدث أمر عادي سبق للترامواي وأن عاشه ليس في قسنطينة فقط وإنما أيضا في العاصمة ووهران، وهو سهر عماله على راحة الركاب وسلامتهم، وكلما وجدوا سكيرا أو منحرفا أو مشتبها فيه اتصلوا بمصالح الأمن التي تتحرك بسرعة كما حدث في واقعة الأحد التي اعتبرت بالعادية.