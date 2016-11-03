عاش حي زواغي سليمان، بقسنطينة، في محطة انطلاق خط الترامواي، إلى غاية محطته الأخيرة، بوسط المدينة، في حدود الثانية والنصف قبل عصر الأحد، حالة هلع، ولّدت الكثير من التخمينات والإشاعات على خلفية توقيف مشتبه فيه كان داخل عربة للترامواي، وكان يحمل حقيبتين قديمتين.
وجاء تحويل هذا الشاب إلى سيارة الشرطة المحاذية لمحطة الترامواي، بعد تغطية وجهه، ليزيد من هلع المواطنين، قبل أن يؤكد مصدر أمني للشروق بأن الأمر لا يعدو أكثر من عملية أمنية عادية، في إطار حالة اليقظة التي تعيشها قسنطينة، منذ مقتل الشرطي عمار بوكعبور في حي الزيادية منذ مساء الجمعة قبل الماضي، وقد بلغ الهلع عصر أمس درجة هروب بعض المسافرين في اتجاهات مختلفة وتوافد كبير للفضوليين لمشاهدة منظر تحويل المشتبه فيه إلى سيارة الشرطة، وحتى مقاطعة آخرين لوسيلة النقل ترامواي طوال مساء الأحد.
وما زاد في هلع سكان حي زواغي وما جاوره، هو أن بعض وسائط التواصل الاجتماعي سارعت إلى الحديث عن القبض على إرهابي في قلب ترامواي كان محملا حسب الإشاعات بالتفجيرات، وهو ما نفته مصالح الأمن، كما أكد مصدر من مؤسسة ميترو الجزائر، بأن رحلات ترامواي قسنطينة لم تتذبذب إطلاقا نهار أمس، وتواصلت بشكل عادي، وما حدث أمر عادي سبق للترامواي وأن عاشه ليس في قسنطينة فقط وإنما أيضا في العاصمة ووهران، وهو سهر عماله على راحة الركاب وسلامتهم، وكلما وجدوا سكيرا أو منحرفا أو مشتبها فيه اتصلوا بمصالح الأمن التي تتحرك بسرعة كما حدث في واقعة الأحد التي اعتبرت بالعادية.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل تعتقد أن التعديل الدستوري سيؤسس للدولة المدنية؟
أتوقع
لا أتوقع
اختر الشخصية السياسية لعام 2015
عمار سعداني
لويزة حنون
عبد الرزاق مقري
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
شارك برأيك
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
هل يخترق الخضر مجموعة الموت؟
فضائح بكالوريا 2016: من المتسبب وما الحلّ؟
هل ينال المحاربون من القراصنة؟
سيطرة الحكومة على الوضع الاقتصادي بين التفاؤل والواقع الصعب
الأكثر تفاعلا
1استئناف عمليات الترحيل خلال النصف الثاني من نوفمبر
2هزة أرضية بقوة 7ر4 على سلم ريشتر بولاية المسيلة
3تلميذ معاق من أدرار يذكر بن غبريط بوعدها
4حجز 9 آلاف أورو كانت بحوزة الإرهابيين المقضي عليهم بجيجل
5مقصون من سكنات "السوسيال" و"التساهمي" يعترضون والي العاصمة
Français English
الرأي
أبو بكر خالد سعد الله
فصل اللغة عن الدين
عثمان سعدي
عمار أوزقان الثائر السعيد
جمال لعلامي
نفـّذ ثم ناقش!
عمار يزلي
المُقعد والمتقاعد والمتعاقد!
عبد الناصر
صينية سمك "مغربية" في الفرن!
صالح عوض
قراءة جديدة في تحديات القرن الكبرى..
حبيب راشدين
الفرقة الناجية بـ"دين الدولة" المحمي بالتقية
جمال لعلامي
الميّت وغسّالو!
صالح عوض
"حفتر" والمحيط الإفريقي.. أي دور؟
سليم قلالة
مالك بن نبي و"عبيد النورونات"
الفيديو
النازحون من الموصل بين قناصة الجهاديين ونار القوات العراقية
بهية راشدي تبكي بعد إهانة الوفد الجزائري في مهرجان قرطاج
مخاوف من انفجار سكاني في قطاع غزة
الشيخ عطا الله.. رحل الشيخ وبقيت خيمته دون عمود
اتهام الشرطة الإيطالية باللجوء إلى أساليب "ترقى إلى التعذيب" في معاملة المهاجرين
الفنان والمطرب القبائلي خلوي الوناس في ذمة الله
لن تصدق ماذا سرقت هذه الفتاة بعد أن شاغلت رفيقتها البائع ؟!
الجالية الجزائرية بمصر تحتفل بذكرى الفاتح من نوفمبر
أصوات غاضبة تعلو في سماء المغرب تنديداً بجريمة قتل بائع سمك
عروس ماليزية اشترطت أن تكون سورة الرحمن مهرها.. والسبب؟
الأمن أوقف مشبوها فيه داخل عربة
حقيبتان أثارتا الهلع وفرار المسافرين في ترامواي قسنطينة
ب. عيسى
عاش حي زواغي سليمان، بقسنطينة، في محطة انطلاق خط الترامواي، إلى غاية محطته الأخيرة، بوسط المدينة، في حدود الثانية والنصف قبل عصر الأحد، حالة هلع، ولّدت الكثير من التخمينات والإشاعات على خلفية توقيف مشتبه فيه كان داخل عربة للترامواي، وكان يحمل حقيبتين قديمتين.
تغطيات ذات صلة
20 سنة سجنا لباتريوت قتل صهره رميا بالرصاص
حقيبتان أثارتا الهلع وفرار المسافرين في ترامواي قسنطينة
مجهولون يخرّبون تجهيزات مدرسة ويضرمون النار في أخرى بمستغانم
توقيف متورطين في قضايا مخدرات بينهم هاربون من العدالة بالشلف
مستفيدون من "أونساج" يغلقون بنكا بتيزي وزو
وجاء تحويل هذا الشاب إلى سيارة الشرطة المحاذية لمحطة الترامواي، بعد تغطية وجهه، ليزيد من هلع المواطنين، قبل أن يؤكد مصدر أمني للشروق بأن الأمر لا يعدو أكثر من عملية أمنية عادية، في إطار حالة اليقظة التي تعيشها قسنطينة، منذ مقتل الشرطي عمار بوكعبور في حي الزيادية منذ مساء الجمعة قبل الماضي، وقد بلغ الهلع عصر أمس درجة هروب بعض المسافرين في اتجاهات مختلفة وتوافد كبير للفضوليين لمشاهدة منظر تحويل المشتبه فيه إلى سيارة الشرطة، وحتى مقاطعة آخرين لوسيلة النقل ترامواي طوال مساء الأحد.
وما زاد في هلع سكان حي زواغي وما جاوره، هو أن بعض وسائط التواصل الاجتماعي سارعت إلى الحديث عن القبض على إرهابي في قلب ترامواي كان محملا حسب الإشاعات بالتفجيرات، وهو ما نفته مصالح الأمن، كما أكد مصدر من مؤسسة ميترو الجزائر، بأن رحلات ترامواي قسنطينة لم تتذبذب إطلاقا نهار أمس، وتواصلت بشكل عادي، وما حدث أمر عادي سبق للترامواي وأن عاشه ليس في قسنطينة فقط وإنما أيضا في العاصمة ووهران، وهو سهر عماله على راحة الركاب وسلامتهم، وكلما وجدوا سكيرا أو منحرفا أو مشتبها فيه اتصلوا بمصالح الأمن التي تتحرك بسرعة كما حدث في واقعة الأحد التي اعتبرت بالعادية.