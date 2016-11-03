قضت محكمة جنايات سكيكدة، الأحد، في أول قضية تعالجها خلال الفصل الثالث للسنة الجارية بإدانة "باتريوت"، وهو شيخ طاعن في السن (76 سنة) يدعى "ع. ع"، يقطن بقرية خماخم ببلدية أولاد احبابة، بولاية سكيكدة، بالسجن النافذ لمدة 20 سنة، وذلك على خلفية متابعته بجناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، والتي طالت صهره "ز.خ".
وتعود حيثيات القضية إلى الخامس من شهر أفريل الماضي، حينما أصدرت محكمة الحروش حكما ببراءة الضحية، عن تهمة إتلاف مزروعات في قضية سابقة رفعها ضده المتهم، حيث ظل الضحية يستفزه حسب ما جاء في قرار الإحالة بحصوله على الحكم المذكور، لأن لديه الجاه والمال، وبعدها انتاب المتهم شعور بالظلم و"الحقرة"، واشتد غضبه، فتوجه إلى منزله، وهو في قمة الحمق والغيظ، بغرض التفكير في الانتقام من الضحية، ورغم تهدئته من قبل ابنه ومحاميه بحجة قابلية الحكم للاستئناف، إلا أنه قرر الانتقام منه وتصفية حساباته معه بواسطة بندقيته التي حازها في إطار الدفاع الذاتي، حيث عقد العزم على قتله في اليوم الموالي، وفعلا نهض باكرا على غير العادة، وحمل بندقيته و6 خراطيش، فوضع ثلاثا بداخلها، واحتفظ بالبقية في جيبه، وخرج من المنزل يبحث عن الضحية، ولما رآه أخذ يتتبع خطواته حتى وصل إلى واد وخماخم، وبقي بينهما 6 أمتار، نادى عليه، ولما استدار نحوه أطلق عليه النار بعيار واحد، فأسقطه أرضا، ثم غادر المكان نحو منزله، إذ سلمه ابنه إلى الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببلدية أولاد أحبابة.
وعليه، التمست النيابة تطبيق حكم الإعدام في حق الضحية، وبعد فترة المداولة، أصدر الحكم المذكور أعلاه.
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قضت محكمة جنايات سكيكدة، الأحد، في أول قضية تعالجها خلال الفصل الثالث للسنة الجارية بإدانة "باتريوت"، وهو شيخ طاعن في السن (76 سنة) يدعى "ع. ع"، يقطن بقرية خماخم ببلدية أولاد احبابة، بولاية سكيكدة، بالسجن النافذ لمدة 20 سنة، وذلك على خلفية متابعته بجناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، والتي طالت صهره "ز.خ".
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وتعود حيثيات القضية إلى الخامس من شهر أفريل الماضي، حينما أصدرت محكمة الحروش حكما ببراءة الضحية، عن تهمة إتلاف مزروعات في قضية سابقة رفعها ضده المتهم، حيث ظل الضحية يستفزه حسب ما جاء في قرار الإحالة بحصوله على الحكم المذكور، لأن لديه الجاه والمال، وبعدها انتاب المتهم شعور بالظلم و"الحقرة"، واشتد غضبه، فتوجه إلى منزله، وهو في قمة الحمق والغيظ، بغرض التفكير في الانتقام من الضحية، ورغم تهدئته من قبل ابنه ومحاميه بحجة قابلية الحكم للاستئناف، إلا أنه قرر الانتقام منه وتصفية حساباته معه بواسطة بندقيته التي حازها في إطار الدفاع الذاتي، حيث عقد العزم على قتله في اليوم الموالي، وفعلا نهض باكرا على غير العادة، وحمل بندقيته و6 خراطيش، فوضع ثلاثا بداخلها، واحتفظ بالبقية في جيبه، وخرج من المنزل يبحث عن الضحية، ولما رآه أخذ يتتبع خطواته حتى وصل إلى واد وخماخم، وبقي بينهما 6 أمتار، نادى عليه، ولما استدار نحوه أطلق عليه النار بعيار واحد، فأسقطه أرضا، ثم غادر المكان نحو منزله، إذ سلمه ابنه إلى الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببلدية أولاد أحبابة.
وعليه، التمست النيابة تطبيق حكم الإعدام في حق الضحية، وبعد فترة المداولة، أصدر الحكم المذكور أعلاه.