تنام المديرية العامة لأملاك الدولة على عشرات الآلاف من ملفات التعويض عن الملكية الخاصة التي حولت إلى احتواء المشاريع العمومية طيلة فترة البحبوحة المالية، بالمقابل يجد أصحاب آلاف الهكتارات المنزوعة بقوة القانون أنفسهم تائهين بين مختلف المصالح الإدارية تتقاذفهم الإجراءات الإدارية والبيروقراطية، وتهددهم الضائقة المالية التي تواجهها البلاد والإجراءات التقشفية التي جعلت العديد من الملفات في خانة المرجإ إلى أجل غير مسمى.
كشفت مصادر حكومية لـ "الشروق" أن سياسة ترشيد النفقات وتسقيف الميزانيات القطاعية التي تأتي في سياق قرار الحكومة تسقيف ميزانيتها العامة إلى حدود 6000 مليار دينار طيلة ثلاث السنوات القادمة، لم يؤجل المشاريع العمومية التي لا تشكل أولوية فقط، بل أجل تسوية العديد من الملفات التي تحتاج إلى أغلفة مالية ضخمة، مثلما عليه الأمر بالنسبة إلى نزع الأراضي التي احتضنت المشاريع العمومية، من سكنات ومستشفيات ومدارس وشكلت أروقة لهياكل الدولة القاعدية من طرقات وسكك حديدية وموانئ جافة وغيرها.
ورغم أن المراسيم الرئاسية المتعلقة باستحداث المدن، والمرسوم التنفيذي المتعلق بنزع الملكية الخاصة لصالح المنفعة العمومية، أقرت التعويض عن الملكية صراحة والطعن في قيمة التعويض واللجوء إلى العدالة دون تعطيل المشاريع، إلا أن عمليات التعويض استهلكت عشرات السنوات دون أن تصل التعويضات أصحابها، ورغم تضارب الأرقام بخصوص المساحات المنزوعة، سواء المصنفة كأراض فلاحية أم غيرها، إلا أن مصادرنا أكدت أن مشاريع برامج التنمية التي شهدتها البلاد عبر ولايات الجمهورية، التي استدعت تحويل أراض فلاحية وتأميمها لصالح المشاريع ذات العلاقة بخدمة المواطن مباشرة استهلكت مئات آلاف الهكتارات.
مصادرنا من وزارة المالية أكدت أن ملف تعويض الملكية يعد أهم ملف يؤرق مديرية أملاك الدولة المعنية بعمليات التقييم التي تثير امتعاض المالكين المنزوعة أراضيهم، لعدة عوامل، تتصدرها كيفية التقييم التي تخضع للسعر الرسمي الذي يكون بعيدا عن سعر السوق، إلى جانب البيروقراطية التي جعلت عمر بعض الملفات يتجاوز الـ18 سنة، ليضاف إلى هذين العاملين واقع شح الموارد المالية وخيار ترشيد النفقات، الذي يفرض على العديد من الهيئات المعنية بالتعويض التقشف في الأغلفة المالية المرصودة لهذا الشأن وتحويلها بحجة الأولويات.
وزارة المالية العاجزة عن تسوية المشكل، تقر حق التعويض عن حق الامتياز للأراضي الفلاحية التابعة للدولة ويمنح هذا التعويض فقط في إطار عملية نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، أما في حالات التنازل بإرادتهم عن الامتياز فليس لهم الحق في التعويض أي بعيدا عن نزع الملكية، ويقدر هذا التعويض بـ 60 بالمائة من القيمة التجارية للأراضي الفلاحية في حين تحتفظ الدولة بنسبة 40 في المائة كحق للملكية الرقابية لطبيعة الأرض الفلاحية أو غيرها.
أما التعويض عن حق الامتياز عن الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة في إطار نزع الملكية من أجل المنفعة العامة فيشمل الأملاك السطحية أي كل ما له علاقة بالاستثمارات التي تضمها الأراضي وكذا الحقوق العينية المتعلقة بالامتياز لمدة 40 سنة.
والغريب في هذا الملف أنه يفترض بحكم القانون أن الأغلفة المالية للمشاريع العمومية تتضمن في غالب الأحيان الأغلفة المالية المخصصة للتعويض عن نزع الملكية، بغض النظر عن مدى رضا مالكيها أو رفضهم أو لجوئهم إلى التظلم أو المحاكم.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل تعتقد أن التعديل الدستوري سيؤسس للدولة المدنية؟
أتوقع
لا أتوقع
اختر الشخصية السياسية لعام 2015
عمار سعداني
لويزة حنون
عبد الرزاق مقري
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
شارك برأيك
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
هل يخترق الخضر مجموعة الموت؟
فضائح بكالوريا 2016: من المتسبب وما الحلّ؟
هل ينال المحاربون من القراصنة؟
سيطرة الحكومة على الوضع الاقتصادي بين التفاؤل والواقع الصعب
الأكثر تفاعلا
1"سوناكوم" بالرويبة تتم أسبوعا من الاحتجاجات
2مليار دولار فقط للوقود خلال 2017.. ومنع الاستيراد في 2018
3الجزائر بوابة إفريقيا في إنتاج وتسويق الأدوية البيوتكنولوجية
4بوطرفة: لا تراجع عن اتفاق الجزائر
5"12 دواء جديدا لعلاج الجزائريين في 2017 والتصدير لـ8 دول"!
Français English
الرأي
التهامي مجوري
ماذا بقي من نوفمبر؟
أبو بكر خالد سعد الله
فصل اللغة عن الدين
عثمان سعدي
عمار أوزقان الثائر السعيد
جمال لعلامي
نفـّذ ثم ناقش!
عمار يزلي
المُقعد والمتقاعد والمتعاقد!
عبد الناصر
صينية سمك "مغربية" في الفرن!
صالح عوض
قراءة جديدة في تحديات القرن الكبرى..
حبيب راشدين
الفرقة الناجية بـ"دين الدولة" المحمي بالتقية
جمال لعلامي
الميّت وغسّالو!
صالح عوض
"حفتر" والمحيط الإفريقي.. أي دور؟
الفيديو
النازحون من الموصل بين قناصة الجهاديين ونار القوات العراقية
بهية راشدي تبكي بعد إهانة الوفد الجزائري في مهرجان قرطاج
مخاوف من انفجار سكاني في قطاع غزة
الشيخ عطا الله.. رحل الشيخ وبقيت خيمته دون عمود
اتهام الشرطة الإيطالية باللجوء إلى أساليب "ترقى إلى التعذيب" في معاملة المهاجرين
الفنان والمطرب القبائلي خلوي الوناس في ذمة الله
لن تصدق ماذا سرقت هذه الفتاة بعد أن شاغلت رفيقتها البائع ؟!
الجالية الجزائرية بمصر تحتفل بذكرى الفاتح من نوفمبر
أصوات غاضبة تعلو في سماء المغرب تنديداً بجريمة قتل بائع سمك
عروس ماليزية اشترطت أن تكون سورة الرحمن مهرها.. والسبب؟
هكتارات تمّ تأميمها لفائدة مشاريع عمومية
التقشف ينسف تعويضات نزع الأراضي من المواطنين
سميرة بلعمري
رئيسة تحرير جريدة الشروق اليومي
تنام المديرية العامة لأملاك الدولة على عشرات الآلاف من ملفات التعويض عن الملكية الخاصة التي حولت إلى احتواء المشاريع العمومية طيلة فترة البحبوحة المالية، بالمقابل يجد أصحاب آلاف الهكتارات المنزوعة بقوة القانون أنفسهم تائهين بين مختلف المصالح الإدارية تتقاذفهم الإجراءات الإدارية والبيروقراطية، وتهددهم الضائقة المالية التي تواجهها البلاد والإجراءات التقشفية التي جعلت العديد من الملفات في خانة المرجإ إلى أجل غير مسمى.
تغطيات ذات صلة
التقشف ينسف تعويضات نزع الأراضي من المواطنين
زيادات "غير مبررة" في سعر السكر بالسوق الجزائرية!
بوطرفة: لا تراجع عن اتفاق الجزائر
مليار دولار فقط للوقود خلال 2017.. ومنع الاستيراد في 2018
الجزائر بوابة إفريقيا في إنتاج وتسويق الأدوية البيوتكنولوجية
كشفت مصادر حكومية لـ "الشروق" أن سياسة ترشيد النفقات وتسقيف الميزانيات القطاعية التي تأتي في سياق قرار الحكومة تسقيف ميزانيتها العامة إلى حدود 6000 مليار دينار طيلة ثلاث السنوات القادمة، لم يؤجل المشاريع العمومية التي لا تشكل أولوية فقط، بل أجل تسوية العديد من الملفات التي تحتاج إلى أغلفة مالية ضخمة، مثلما عليه الأمر بالنسبة إلى نزع الأراضي التي احتضنت المشاريع العمومية، من سكنات ومستشفيات ومدارس وشكلت أروقة لهياكل الدولة القاعدية من طرقات وسكك حديدية وموانئ جافة وغيرها.
ورغم أن المراسيم الرئاسية المتعلقة باستحداث المدن، والمرسوم التنفيذي المتعلق بنزع الملكية الخاصة لصالح المنفعة العمومية، أقرت التعويض عن الملكية صراحة والطعن في قيمة التعويض واللجوء إلى العدالة دون تعطيل المشاريع، إلا أن عمليات التعويض استهلكت عشرات السنوات دون أن تصل التعويضات أصحابها، ورغم تضارب الأرقام بخصوص المساحات المنزوعة، سواء المصنفة كأراض فلاحية أم غيرها، إلا أن مصادرنا أكدت أن مشاريع برامج التنمية التي شهدتها البلاد عبر ولايات الجمهورية، التي استدعت تحويل أراض فلاحية وتأميمها لصالح المشاريع ذات العلاقة بخدمة المواطن مباشرة استهلكت مئات آلاف الهكتارات.
مصادرنا من وزارة المالية أكدت أن ملف تعويض الملكية يعد أهم ملف يؤرق مديرية أملاك الدولة المعنية بعمليات التقييم التي تثير امتعاض المالكين المنزوعة أراضيهم، لعدة عوامل، تتصدرها كيفية التقييم التي تخضع للسعر الرسمي الذي يكون بعيدا عن سعر السوق، إلى جانب البيروقراطية التي جعلت عمر بعض الملفات يتجاوز الـ18 سنة، ليضاف إلى هذين العاملين واقع شح الموارد المالية وخيار ترشيد النفقات، الذي يفرض على العديد من الهيئات المعنية بالتعويض التقشف في الأغلفة المالية المرصودة لهذا الشأن وتحويلها بحجة الأولويات.
وزارة المالية العاجزة عن تسوية المشكل، تقر حق التعويض عن حق الامتياز للأراضي الفلاحية التابعة للدولة ويمنح هذا التعويض فقط في إطار عملية نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، أما في حالات التنازل بإرادتهم عن الامتياز فليس لهم الحق في التعويض أي بعيدا عن نزع الملكية، ويقدر هذا التعويض بـ 60 بالمائة من القيمة التجارية للأراضي الفلاحية في حين تحتفظ الدولة بنسبة 40 في المائة كحق للملكية الرقابية لطبيعة الأرض الفلاحية أو غيرها.
أما التعويض عن حق الامتياز عن الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة في إطار نزع الملكية من أجل المنفعة العامة فيشمل الأملاك السطحية أي كل ما له علاقة بالاستثمارات التي تضمها الأراضي وكذا الحقوق العينية المتعلقة بالامتياز لمدة 40 سنة.
والغريب في هذا الملف أنه يفترض بحكم القانون أن الأغلفة المالية للمشاريع العمومية تتضمن في غالب الأحيان الأغلفة المالية المخصصة للتعويض عن نزع الملكية، بغض النظر عن مدى رضا مالكيها أو رفضهم أو لجوئهم إلى التظلم أو المحاكم.