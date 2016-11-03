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القضاء على تاجر مخدرات وحجز 17 قنطار "زطلة"
تمكن حراس الحدود و مفارز مشتركة للجيش، السبت، من القضاء على تاجر مخدرات وتوقيف ستة آخرين بجنوب وغرب البلاد مع حجز 17 قنطار من الكيف المعالج، حسب ما أفادت وزارة الدفاع الأحد في بيان لها.
وجاء في البيان أنه و"في إطار تأمين الحدود ومحاربة التهريب والجريمة المنظمة تمكن حراس من القضاء على تاجر مخدرات وتوقيف اثنين آخرين شمال ولاية تندوف بالناحية العسكرية الثالثة فيما تم حجز خمسة قناطير من الكيف المعالج ومركبة رباعية الدفع ودراجة نارية".
و"بإقليم الناحية العسكرية الثانية أوقفت مفارز مشتركة للجيش في عمليات متفرقة أربعة تجار مخدرات بكل من تلمسان والنعامة وعين تموشنت فيما تم ضبط كميات ضخمة من الكيف المعالج تقدر ب 12 قنطار و 19 كيلوغرام".
و أوقف عناصر الدرك وحرس الحدود 40 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان و غليزان و مستغانم و البيض بالناحية العسكرية الثانية و عين صالح بالناحية العسكرية السادسة".
الوطني - الجزائر2016/11/06 على 20:201
انه الحل الامثل وهو القضاء على هذا المض الخبيث ومعاملته كما يعامل الارهابيين او اكثر لانهم دمرو الشباب الحل في الرمي عليهم بالرصاص الحي اذا رفضو التوقف وتسليم انفسهم شكرا للحراس الحدود البواسل على القضاء على المجرمين من بائعي المخدرات والخمور ...