هزة أرضية بقوة 4.7 بالمسيلة ولا خسائر مواطنون فروا من بيوتهم في عدة ولايات

اهتزت الأرض، مساء السبت، في حدود الساعة التاسعة والنصف في بلدية بني يلمان شمال المسيلة، أين سجلت هزة أرضية بلغت قوتها 4.7 على سلم ريشتر، وحدد مركزها بنقطة تبعد 9 كلم عن بني يلمان، ما أحدث هلعا وسط المواطنين، بعدة ولايات، لا سيما في البويرة المجاورة، حيث خرجت العائلات إلى الشوارع والساحات خوفا من هزة أخرى أشد.

لم تخلف الهزة الأرضية ببني يلمان، إصابات أو خسائر مادية ذات بال، إلا أن وقعها كان شديدا على النفوس، حيث استحضر المواطنون الزلزال العنيف الذي ضرب المنطقة في عام 2010. وأكد مواطنون من بني يلمان في تصريحات لـ "الشروق"، بأن الهزة التي شعر بها سكان عديد بلديات الولاية، أعادت إلى أذهانهم مشاهد زلزال 2010 الذي ضرب المنطقة، وخلف خسائر جسيمة. وقال السيد تويجر أسعيد، من حي سليمان عميرات، وهو أكثر الأحياء تضررا من زلزال ماي 2010، إنه شعر رفقة أسرته بالرعب الشديد، عقب الهزة الأرضية، خاصة أن أركان البيت ارتجت بعنف، ما دفع به وبأفراد عائلته إلى الخروج إلى الشارع. وأضاف محدثنا أنه سارع رفقة الجيران إلى تفقد بعض السكنات المجاورة لأن عنف الهزة جعلهم يتوقعون أن تحدث خسائر، وأن تتسبب في هدم بنايات؛ "لكنها مرت بسلام فلا خسائر مادية ولا بشرية" على حد قوله.

أما بن مبارك الطيب، الساكن بحي محمد بوضياف، فقد أشار إلى أنه شعر بالرعب في اللحظات الأولى بعد حدوث الزلزال، خاصة بعدما سمع صراخ الأطفال في الشوارع والساحات. من جهته، قال لجدل بوعلام، الساكن في حي البساتين، المقطوفة سابقا، إن الناس خرجوا مسرعين من بيوتهم في حالة هلع شديد، وهناك من سقط على الطريق من شدة الخوف، "وهذا لأن الهزة أعادت إلى أذهاننا الدمار الذي خلفه زلزال 2010". وكان والي الولاية أدلى صبيحة أمس بتصريح لوسائل الإعلام أكد فيه أنه فور وقوع الهزة تم تشكيل خلية أزمة تنقلت إلى بني يلمان، رفقة مصالح الأمن والحماية المدنية، مؤكدا أن الهزة لم تخلف خسائر بشرية أو مادية.

وفي البويرة المجاورة، أحدثت الهزة الأرضية التي ضربت بني يلمان بالمسيلة، رعبا في المنطقة الجنوبية لولاية البويرة، حيث سجلت حالة من الخوف والهلع وسط سكان المنطقة الذين هرع الكثير منهم إلى الشارع خاصة قاطني العمارات، فيما خلفت الهزة تشققات ببعض المنازل الهشة ولم تخلف إصابات وسط السكان ما عدا حالات صدمة تمت معالجتها بالمستشفيات بكل من برج أخريص وسور الغزلان وديرة.

وبحسب مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية، فإن مركز الهزة تم تحديده بموقع 9 كلم غرب مدينة بني يلمان، التابعة لولاية المسيلة، المحاذية للحدود الجنوبية لولاية البويرة، حيث شعر بقوتها المحددة بـ 4.7 درجات سكان ولايات البويرة والمسيلة والمدية، مثيرة حالة من الهلع بالمناطق الجنوبية لولاية البويرة على غرار برج أخريص وسور الغزلان، التي فر بها بعض قاطني العمارات نحو الشارع وفضل البعض الآخر قضاء ليلته خارجا رغم برودة الطقس، فيما لم تسجل إصابات حرجة وسطهم ماعدا بعض حالات الصدمة وسط كبار السن الذين حولوا نحو مصالح الاستعجالات التي تلقوا فيها الإسعاف الضروري، حيث عاينت مصالح الحماية المدنية تلك المناطق، لاسيما بعض المساكن الهشة التي أصابتها تشققات من شدة الهزة، وتم التكفل بساكنيها إلى غاية الصباح الباكر.