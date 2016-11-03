شدّد "عبد الوهاب دربال" رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، الأحد، على التزام الأخيرة بـ "القانون"، وأكّد حرص الهيئة إياها على أن تكون الاستحقاقات المقبلة "عاكسة لإرادة الناخبين".
في أول خرجة إعلامية ساعات بعد ترسيم تعيينه، نقل موقع الإذاعة الجزائرية على لسان "دربال" قوله إنّ الهيئة التي يشرف عليها "ستعمل مع الجميع في إطار القانون ضمانا لنزاهة أدائها"، وتابع الإطار السابق في حركة النهضة: "سنعمل مع كل أعضاء الهيئة وكل من يتعامل معها من أجل أن نلتزم بالقانون"، وأردف: "من يراجع القانون العضوي للهيئة سيكتشف كل ما من شأنه أن يضمن أداء الهيئة بالشكل المطلوب ويصب في إطار نزاهة الانتخابات".
وردّد "دربال" الوزير السابق للعلاقات مع البرلمان إنّ " القانون المذكور يضمن للناخب وللمترشح على حد سواء احترام القانون شريطة أن يلتزم طرف بما له وما عليه".
"بوتفليقة" سيعيّن جميع الأعضاء
ذكر "دربال" إنّ رئيس الجمهورية "عبد العزيز بوتفليقة" سيتولى تعيين أعضاء هيئة مراقبة الانتخابات، مشيرا إلى أنّ الخطوة ستتم بناءً على اقتراح من المجلس الأعلى للقضاء.
وانتهى "دربال" إلى تثمين "الثقة الغالية" التي خصه بها الرئيس "بوتفليقة"، كما حيا كل الأحزاب "سواء تلك التي وافقت على الاستشارة أو التي تحفظت أو اعترضت عليها".
وكان رئيس الجمهورية وقع على المرسوم الرئاسي المتضمن تعيين "دربال" رئيسا" بعد شهر عن استشارات كتابية قام بها ديوان رئاسة الجمهورية مع نحو 70 حزبا.
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دربال: "ملتزمون بالقانون"
كامل الشيرازي
صحافي بموقع الشروق أونلاين
شدّد "عبد الوهاب دربال" رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، الأحد، على التزام الأخيرة بـ "القانون"، وأكّد حرص الهيئة إياها على أن تكون الاستحقاقات المقبلة "عاكسة لإرادة الناخبين".
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في أول خرجة إعلامية ساعات بعد ترسيم تعيينه، نقل موقع الإذاعة الجزائرية على لسان "دربال" قوله إنّ الهيئة التي يشرف عليها "ستعمل مع الجميع في إطار القانون ضمانا لنزاهة أدائها"، وتابع الإطار السابق في حركة النهضة: "سنعمل مع كل أعضاء الهيئة وكل من يتعامل معها من أجل أن نلتزم بالقانون"، وأردف: "من يراجع القانون العضوي للهيئة سيكتشف كل ما من شأنه أن يضمن أداء الهيئة بالشكل المطلوب ويصب في إطار نزاهة الانتخابات".
وردّد "دربال" الوزير السابق للعلاقات مع البرلمان إنّ " القانون المذكور يضمن للناخب وللمترشح على حد سواء احترام القانون شريطة أن يلتزم طرف بما له وما عليه".
"بوتفليقة" سيعيّن جميع الأعضاء
ذكر "دربال" إنّ رئيس الجمهورية "عبد العزيز بوتفليقة" سيتولى تعيين أعضاء هيئة مراقبة الانتخابات، مشيرا إلى أنّ الخطوة ستتم بناءً على اقتراح من المجلس الأعلى للقضاء.
وانتهى "دربال" إلى تثمين "الثقة الغالية" التي خصه بها الرئيس "بوتفليقة"، كما حيا كل الأحزاب "سواء تلك التي وافقت على الاستشارة أو التي تحفظت أو اعترضت عليها".
وكان رئيس الجمهورية وقع على المرسوم الرئاسي المتضمن تعيين "دربال" رئيسا" بعد شهر عن استشارات كتابية قام بها ديوان رئاسة الجمهورية مع نحو 70 حزبا.