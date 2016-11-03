تواجه أغلب بلديات ولاية ايليزي، مشاكل تسيير معقدة خلال العام الأخير من عهدة المجالس الشعبية البلدية.
وكرست الوضعية المالية للبلديات، وضعا لا تحسد عليه، بسبب سوء تسيير الموارد المالية، وغياب المبادرة في البحث عن موارد مالية، خاصة بالنسبة للبلديات الفقيرة والمتواجدة بجنوب الولاية، ويتعلق الأمر بكل من بلديات ايليزي، جانت، برج الحواس.
حيث لا تزال البلديات تعتمد على ما تقوم بضخه الجماعات المحلية، من خلال ميزانية الولاية، أو ما تمنحه وزارة الداخلية، من خلال صندوق الضمان والتضامن.
وتشكو اغلب بلديات ولاية ايليزي، في الأشهر القليلة الماضية من غياب مصادر مالية، حتى لتسديد أجور العمال، على غرار وضعية بلدية برج عمر ادريس وجانت، حيث تغرق الأولى في مشاكل تسيير أفرزت أكثر من 268 مليار ديون، تسببت في إجراءات قانونية أدت إلى غلق حسابات البلدية، بينما تغرق الثانية في ديون عجزت عن تسديدها، ويتعلق الأمر خصوصا بديون لمؤسسة سونلغاز لوحدها، والتي بلغت، حسب منتخبين بذات البلدية، 3 ملايير سنتيم، فيما لا يزال العمال يعيشون اضطرابات في الحصول على مستحقاتهم، ناهيك عن مشاكل تسيير بالجملة تغرق باقي البلديات، خاصة ما تعلق بالخدمات العمومية، والتي على رأسها النظافة العمومية ورفع النفايات المنزلية، والصيانة الخاصة بالإنارة العمومية، ومشاكل تسيير بعض المرافق المسيرة من طرف البلديات، على غرار المؤسسات التربوية للطور الابتدائي، المذابح، هياكل أخرى، اثبتت أن المنتخبين عجزوا عن تسييرها، أو إيجاد مصادر مالية لتسديد ولو جزء من الالتزامات المالية المطلوبة لمواجهة مصاريف التسيير الخاصة بأجور عمال البلديات، أو مختلف عمليات التدخل والصيانة التي يقتضيها تسيير الولاية في العديد من الجوانب، حيث لم يكن أحد يتوقع، أن تصل أمور بلديات الولاية إلى حد انقطاع التيار على مقرات البلديات، والتي تعمل بدون تيار منذ قرابة شهر، على غرار وضعية مقر بلدية جانت، التي تستعمل مولدات كهربائية لمواجهة الوضع القائم، والذي انجر عن غياب نجاعة في تسيير بلديات يبدو وفق رؤية المواطن أن من جاء لتسييرها له أهداف أخرى غير التكفل بالمشاكل الحقيقية للمواطن.
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بلديات ايليزي عاجزة عن تسيير مواردها المالية
ب. طواهرية
تواجه أغلب بلديات ولاية ايليزي، مشاكل تسيير معقدة خلال العام الأخير من عهدة المجالس الشعبية البلدية.
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وكرست الوضعية المالية للبلديات، وضعا لا تحسد عليه، بسبب سوء تسيير الموارد المالية، وغياب المبادرة في البحث عن موارد مالية، خاصة بالنسبة للبلديات الفقيرة والمتواجدة بجنوب الولاية، ويتعلق الأمر بكل من بلديات ايليزي، جانت، برج الحواس.
حيث لا تزال البلديات تعتمد على ما تقوم بضخه الجماعات المحلية، من خلال ميزانية الولاية، أو ما تمنحه وزارة الداخلية، من خلال صندوق الضمان والتضامن.
وتشكو اغلب بلديات ولاية ايليزي، في الأشهر القليلة الماضية من غياب مصادر مالية، حتى لتسديد أجور العمال، على غرار وضعية بلدية برج عمر ادريس وجانت، حيث تغرق الأولى في مشاكل تسيير أفرزت أكثر من 268 مليار ديون، تسببت في إجراءات قانونية أدت إلى غلق حسابات البلدية، بينما تغرق الثانية في ديون عجزت عن تسديدها، ويتعلق الأمر خصوصا بديون لمؤسسة سونلغاز لوحدها، والتي بلغت، حسب منتخبين بذات البلدية، 3 ملايير سنتيم، فيما لا يزال العمال يعيشون اضطرابات في الحصول على مستحقاتهم، ناهيك عن مشاكل تسيير بالجملة تغرق باقي البلديات، خاصة ما تعلق بالخدمات العمومية، والتي على رأسها النظافة العمومية ورفع النفايات المنزلية، والصيانة الخاصة بالإنارة العمومية، ومشاكل تسيير بعض المرافق المسيرة من طرف البلديات، على غرار المؤسسات التربوية للطور الابتدائي، المذابح، هياكل أخرى، اثبتت أن المنتخبين عجزوا عن تسييرها، أو إيجاد مصادر مالية لتسديد ولو جزء من الالتزامات المالية المطلوبة لمواجهة مصاريف التسيير الخاصة بأجور عمال البلديات، أو مختلف عمليات التدخل والصيانة التي يقتضيها تسيير الولاية في العديد من الجوانب، حيث لم يكن أحد يتوقع، أن تصل أمور بلديات الولاية إلى حد انقطاع التيار على مقرات البلديات، والتي تعمل بدون تيار منذ قرابة شهر، على غرار وضعية مقر بلدية جانت، التي تستعمل مولدات كهربائية لمواجهة الوضع القائم، والذي انجر عن غياب نجاعة في تسيير بلديات يبدو وفق رؤية المواطن أن من جاء لتسييرها له أهداف أخرى غير التكفل بالمشاكل الحقيقية للمواطن.