قالت وسائل إعلام ليبية، الأحد، إن قوات البنيان المرصوص الموالية لحكومة الوفاق الوطني تمكنت من تحرير 14 مدنياً من منطقة سكنية صغيرة في مدينة سرت، يتحصن بها عناصر من تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).
وتحاصر قوات البنيان المرصوص وغالبيتها من كتائب مصراتة (200 كلم شرق طرابلس) بعض أجزاء حي الجيزة البحرية، آخر معاقل التنظيم في المدينة.
ويأتي ذلك في الوقت الذي قررت فيه الولايات المتحدة الأمريكية وقف عملياتها الجوية في سرت، حسب شبكة فوكس نيوز الأمريكية، بعد يوم واحد من استخدام البحرية الأمريكية مروحيات هجومية من نوع سوبر كوبرا لتنفيذ هجمات جوية على مواقع "داعش" في سرت.
ويتواجد مقاتلو البنيان المرصوص على مسافات قصيرة من عناصر التنظيم المتحصنين في حي الجيزة البحرية في سرت، مما يصعب استعمال الطيران الحربي.
وأطلقت حكومة الوفاق الوطني عملية البنيان المرصوص في ماي 2016، لاستعادة المعقل الرئيسي لـ"داعش" في سرت.
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القوات الليبية تحرر 14 مدنياً من "داعش" في سرت
الأناضول - الشروق أونلاين
قالت وسائل إعلام ليبية، الأحد، إن قوات البنيان المرصوص الموالية لحكومة الوفاق الوطني تمكنت من تحرير 14 مدنياً من منطقة سكنية صغيرة في مدينة سرت، يتحصن بها عناصر من تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).
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وتحاصر قوات البنيان المرصوص وغالبيتها من كتائب مصراتة (200 كلم شرق طرابلس) بعض أجزاء حي الجيزة البحرية، آخر معاقل التنظيم في المدينة.
ويأتي ذلك في الوقت الذي قررت فيه الولايات المتحدة الأمريكية وقف عملياتها الجوية في سرت، حسب شبكة فوكس نيوز الأمريكية، بعد يوم واحد من استخدام البحرية الأمريكية مروحيات هجومية من نوع سوبر كوبرا لتنفيذ هجمات جوية على مواقع "داعش" في سرت.
ويتواجد مقاتلو البنيان المرصوص على مسافات قصيرة من عناصر التنظيم المتحصنين في حي الجيزة البحرية في سرت، مما يصعب استعمال الطيران الحربي.
وأطلقت حكومة الوفاق الوطني عملية البنيان المرصوص في ماي 2016، لاستعادة المعقل الرئيسي لـ"داعش" في سرت.