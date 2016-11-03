آخر الإستفتاءات إستفتاءات
-
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
-
نعم3082 (%71.54)
-
لا1226 (%28.46)
-
-
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
-
أعارض22917 (%61.23)
-
أؤيد14509 (%38.77)
-
-
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
-
نعم1401 (%13.13)
-
لا9270 (%86.87)
-
-
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
-
نعم12 (%18.75)
-
لا52 (%81.25)
-
-
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
-
يعود3514 (%65.93)
-
لا يعود1816 (%34.07)
-
-
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
-
حكومة توافقية725 (%43.81)
-
حكومة الأغلبية البرلمانية175 (%10.57)
-
حكومة تكنوقراطية755 (%45.62)
-
-
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
-
خطوة نحو الدولة المدنية208 (%12)
-
تغيير للتسمية فقط1454 (%83.85)
-
خطوة نحو الشفافية72 (%4.15)
-
-
هل تعتقد أن التعديل الدستوري سيؤسس للدولة المدنية؟
-
أتوقع261 (%11.21)
-
لا أتوقع2068 (%88.79)
-
-
اختر الشخصية السياسية لعام 2015
-
عمار سعداني392 (%9.81)
-
لويزة حنون639 (%16)
-
عبد الرزاق مقري2963 (%74.19)
-
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
الأكثر تفاعلا
الفيديو
-
لاعب يطلب الزواج من حكم المباراة
-
النازحون من الموصل بين قناصة الجهاديين ونار القوات العراقية
-
بهية راشدي تبكي بعد إهانة الوفد الجزائري في مهرجان قرطاج
-
مخاوف من انفجار سكاني في قطاع غزة
-
الشيخ عطا الله.. رحل الشيخ وبقيت خيمته دون عمود
-
اتهام الشرطة الإيطالية باللجوء إلى أساليب "ترقى إلى التعذيب" في معاملة المهاجرين
-
الفنان والمطرب القبائلي خلوي الوناس في ذمة الله
-
لن تصدق ماذا سرقت هذه الفتاة بعد أن شاغلت رفيقتها البائع ؟!
-
الجالية الجزائرية بمصر تحتفل بذكرى الفاتح من نوفمبر
-
أصوات غاضبة تعلو في سماء المغرب تنديداً بجريمة قتل بائع سمك
سرقة تسعة خيول من نادي الفروسية بالبويرة
تعرض نادي الفروسية الوحيد بولاية البويرة، والكائن مقره بغابة الريش إلى عملية سطو وسرقة نهاية الأسبوع حيث تم الإستيلاء على 9 خيول مع معدات من بينها خيمة مخصصة للشاي بكامل تجهيزاتها، وكذا مختلف عتاد الخيول كالسروج واللجام وغيرها، في عملية سرقة و قعت في وضح النهار حيث تم خلالها الاعتداء على أحد موظفي النادي بسلاح أبيض.
وحسب ما صرحت به رئيسة النادي للشروق، فإن هذا النادي قد تم إنشائه، منذ 2014 بعد جهد كبير من طرف عائلتها المعروفة بتربية الخيول، كما أنها تعتبر المرة الثانية التي يتعرض فيها النادي للإعتداء، حيث تم منذ ازيد من سنة نفوق 6 خيول بعد تعرضهم لتسمم عمدي بفعل فاعل، كما تقدمت بشكوى لدى مصالح الدرك الوطني بالبويرة، التي قامت بفتح تحقيق لمعرفة مرتكبي هذه الجريمة في المنتزه الوحيد بعاصمة الولاية الذي تقصده مختلف العائلات البويرية لتمضية أوقات الفراغ, إلا ان عملية السرقة جعلت العائلات تتردد في الذهاب إلى هذه الغابة.
2016/11/07 على 10:571
اللحم المفروم و الكفتة بالخيول