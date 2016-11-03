سرقة تسعة خيول من نادي الفروسية بالبويرة

تعرض نادي الفروسية الوحيد بولاية البويرة، والكائن مقره بغابة الريش إلى عملية سطو وسرقة نهاية الأسبوع حيث تم الإستيلاء على 9 خيول مع معدات من بينها خيمة مخصصة للشاي بكامل تجهيزاتها، وكذا مختلف عتاد الخيول كالسروج واللجام وغيرها، في عملية سرقة و قعت في وضح النهار حيث تم خلالها الاعتداء على أحد موظفي النادي بسلاح أبيض.

وحسب ما صرحت به رئيسة النادي للشروق، فإن هذا النادي قد تم إنشائه، منذ 2014 بعد جهد كبير من طرف عائلتها المعروفة بتربية الخيول، كما أنها تعتبر المرة الثانية التي يتعرض فيها النادي للإعتداء، حيث تم منذ ازيد من سنة نفوق 6 خيول بعد تعرضهم لتسمم عمدي بفعل فاعل، كما تقدمت بشكوى لدى مصالح الدرك الوطني بالبويرة، التي قامت بفتح تحقيق لمعرفة مرتكبي هذه الجريمة في المنتزه الوحيد بعاصمة الولاية الذي تقصده مختلف العائلات البويرية لتمضية أوقات الفراغ, إلا ان عملية السرقة جعلت العائلات تتردد في الذهاب إلى هذه الغابة.