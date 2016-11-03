أعلنت قوة الأمم المتحدة في مالي، عن مقتل جندي توغولي يعمل ضمن قواتها ومدنيين اثنين، الأحد، في هجوم على قافلة أممية قرب دوينتزا في وسط البلاد.
وأضافت القوة في بيان، أن سبعة جنود أمميين توغوليين أصيبوا في الهجوم، جروح ثلاثة منهم بالغة.
وتنشر الأمم المتحدة أحد عشر ألف جندي في مالي، وقضى الجندي التوغولي متأثراً بجروحه.
وأوضح البيان، أن لغماً أو عبوة محلية الصنع انفجر لدى عبور قافلة للجنود الأمميين قرابة الساعة 10:30 بالتوقيت المحلي، أعقبه إطلاق نار لمهاجمين على بعد 45 كلم شمال مدينة دوينتزا في منطقة موبتي.
وتابع أن الدرك المالي سيباشر تحقيقاً حول وجود مدنيين كانوا يتبعون القافلة الأممية عند وقوع الهجوم.
وأورد البيان، أن القوة الأممية "تدين بأشد العبارات هذا الهجوم الجبان والمشين وتدعو إلى بذل كل الجهود الضرورية لتحديد هوية المسؤولين عنه وإحالتهم أمام القضاء. وتجدد القوة عزمها على مواصلة دعمها لمالي وشعبها بما ينسجم مع تفويضها".
وفي تمبكتو هاجم مسلحون، ليل السبت-الأحد، معسكراً للجيش المالي وأحرقوا واستولوا على معدات عسكرية، بحسب مصدرين محلي وأمني.
وأعلنت جماعة أنصار الدين، مساء الأحد، مسؤوليتها عن الهجوم الذي استهدف قاعدة غورما راوس المالية، مؤكدة أنها احتلت القاعدة ودمرت ست آليات عسكرية قبل أن تنسحب، وذلك في بيان بثته وكالة الأخبار الموريتانية الخاصة القريبة من المجموعات الجهادية في منطقة الساحل.
وأورد البيان، أن الهجوم بدأ في الساعة الثانية فجراً واستمر ساعة ونصف ساعة، مضيفاً أن "مقاتلينا احتلوا القاعدة تماماً وسيطروا عليها" ولافتاً إلى الاستيلاء على خمس آليات إحداها مزودة بمدفع دوشكا. وأحرق المهاجمون ثلاث شاحنات عسكرية وثلاث سيارات تويوتا.
وتحدثت الجماعة عن "عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوف الجنود الماليين" مع اعترافها بمقتل أحد مقاتليها. لكن مصادر عسكرية نفت سقوط قتلى في الهجوم.
ودعا وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لودريان، الأحد، رئيس مالي إبراهيم أبو بكر كيتا إلى اتخاذ "المبادرات الضرورية" لدفع عملية السلام قدماً في شمال مالي المضطرب.
ورغم تدخل عسكري دولي منذ 2013 طرد مجموعات متطرفة كانت سيطرت على شمال مالي في 2012، فإن هذه المجموعات لا تزال ناشطة وهناك مناطق كاملة خارج سيطرة القوات المالية والدولية.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل تعتقد أن التعديل الدستوري سيؤسس للدولة المدنية؟
أتوقع
لا أتوقع
اختر الشخصية السياسية لعام 2015
عمار سعداني
لويزة حنون
عبد الرزاق مقري
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
شارك برأيك
هل سيصطاد المحاربون النسور؟
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
هل يخترق الخضر مجموعة الموت؟
فضائح بكالوريا 2016: من المتسبب وما الحلّ؟
هل ينال المحاربون من القراصنة؟
الأكثر تفاعلا
1أمريكا تنتخب رئيسها الـ45 ليحكم العالم
2الأسد: الغرب الآن أصبح ضعيفاً
3الهند تعلن حالة الطوارئ القصوى بسبب تلوث قاتل يجتاح البلاد
4رئيسة وزراء بريطانيا تحذر النواب من عرقلة "بريكست"
5مكتب التحقيقات الفيدرالي: لا مبرر لاتهام كلينتون جنائيا بسبب الرسائل
Français English
الرأي
محمد الهادي الحسني
صدق الكذوب
جمال لعلامي
من لحيتو بخرلو!
رشيد ولد بوسيافة
ماذا حدث لوفدنا في قرطاج؟
التهامي مجوري
ماذا بقي من نوفمبر؟
أبو بكر خالد سعد الله
فصل اللغة عن الدين
عثمان سعدي
عمار أوزقان الثائر السعيد
جمال لعلامي
نفـّذ ثم ناقش!
عمار يزلي
المُقعد والمتقاعد والمتعاقد!
عبد الناصر
صينية سمك "مغربية" في الفرن!
صالح عوض
قراءة جديدة في تحديات القرن الكبرى..
الفيديو
لاعب يطلب الزواج من حكم المباراة
النازحون من الموصل بين قناصة الجهاديين ونار القوات العراقية
بهية راشدي تبكي بعد إهانة الوفد الجزائري في مهرجان قرطاج
مخاوف من انفجار سكاني في قطاع غزة
الشيخ عطا الله.. رحل الشيخ وبقيت خيمته دون عمود
اتهام الشرطة الإيطالية باللجوء إلى أساليب "ترقى إلى التعذيب" في معاملة المهاجرين
الفنان والمطرب القبائلي خلوي الوناس في ذمة الله
لن تصدق ماذا سرقت هذه الفتاة بعد أن شاغلت رفيقتها البائع ؟!
الجالية الجزائرية بمصر تحتفل بذكرى الفاتح من نوفمبر
أصوات غاضبة تعلو في سماء المغرب تنديداً بجريمة قتل بائع سمك
مقتل جندي توغولي ومدنيين اثنين في هجوم في مالي
أ ف ب - الشروق أونلاين
أعلنت قوة الأمم المتحدة في مالي، عن مقتل جندي توغولي يعمل ضمن قواتها ومدنيين اثنين، الأحد، في هجوم على قافلة أممية قرب دوينتزا في وسط البلاد.
تغطيات ذات صلة
قرار العودة إلى الاتحاد الأفريقي جاء بعد تفكير عميق
"أمريكا" تستعد إلكترونيا لأي هجمة قد تعرقل مسار الإنتخابات
مقتل جندي توغولي ومدنيين اثنين في هجوم في مالي
سباق الرئاسيات الأمريكية يدخل يومه الأخير
القوات الليبية تحرر 14 مدنياً من "داعش" في سرت
وأضافت القوة في بيان، أن سبعة جنود أمميين توغوليين أصيبوا في الهجوم، جروح ثلاثة منهم بالغة.
وتنشر الأمم المتحدة أحد عشر ألف جندي في مالي، وقضى الجندي التوغولي متأثراً بجروحه.
وأوضح البيان، أن لغماً أو عبوة محلية الصنع انفجر لدى عبور قافلة للجنود الأمميين قرابة الساعة 10:30 بالتوقيت المحلي، أعقبه إطلاق نار لمهاجمين على بعد 45 كلم شمال مدينة دوينتزا في منطقة موبتي.
وتابع أن الدرك المالي سيباشر تحقيقاً حول وجود مدنيين كانوا يتبعون القافلة الأممية عند وقوع الهجوم.
وأورد البيان، أن القوة الأممية "تدين بأشد العبارات هذا الهجوم الجبان والمشين وتدعو إلى بذل كل الجهود الضرورية لتحديد هوية المسؤولين عنه وإحالتهم أمام القضاء. وتجدد القوة عزمها على مواصلة دعمها لمالي وشعبها بما ينسجم مع تفويضها".
وفي تمبكتو هاجم مسلحون، ليل السبت-الأحد، معسكراً للجيش المالي وأحرقوا واستولوا على معدات عسكرية، بحسب مصدرين محلي وأمني.
وأعلنت جماعة أنصار الدين، مساء الأحد، مسؤوليتها عن الهجوم الذي استهدف قاعدة غورما راوس المالية، مؤكدة أنها احتلت القاعدة ودمرت ست آليات عسكرية قبل أن تنسحب، وذلك في بيان بثته وكالة الأخبار الموريتانية الخاصة القريبة من المجموعات الجهادية في منطقة الساحل.
وأورد البيان، أن الهجوم بدأ في الساعة الثانية فجراً واستمر ساعة ونصف ساعة، مضيفاً أن "مقاتلينا احتلوا القاعدة تماماً وسيطروا عليها" ولافتاً إلى الاستيلاء على خمس آليات إحداها مزودة بمدفع دوشكا. وأحرق المهاجمون ثلاث شاحنات عسكرية وثلاث سيارات تويوتا.
وتحدثت الجماعة عن "عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوف الجنود الماليين" مع اعترافها بمقتل أحد مقاتليها. لكن مصادر عسكرية نفت سقوط قتلى في الهجوم.
ودعا وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لودريان، الأحد، رئيس مالي إبراهيم أبو بكر كيتا إلى اتخاذ "المبادرات الضرورية" لدفع عملية السلام قدماً في شمال مالي المضطرب.
ورغم تدخل عسكري دولي منذ 2013 طرد مجموعات متطرفة كانت سيطرت على شمال مالي في 2012، فإن هذه المجموعات لا تزال ناشطة وهناك مناطق كاملة خارج سيطرة القوات المالية والدولية.