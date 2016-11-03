النيران تتلف 30 هكتارا من الغابات في جيجل

date 2016/11/07 views 144 comments 0
author-picture

icon-writer صالح عميرة

شب حريق مهول، ليلة الأحد، بزيامة منصورية بولاية جيجل، على مستوى الجبل المحاذي للمدينة، الذي فيه كثافة غابية معتبرة، ما أحدث هلعا في وسط السكان، بعد أن شكل خطرا على حي السواح الواقع في سفح الجبل، واضطرت مصالح الحماية المدنية إلى استقدام تعزيزات من بلديتي العوانة وجيجل، لإخماد هذا الحريق وعزله عن هذا الحي، ما أدخل سكان المدينة في هلع وحول ليلهم إلى نهار.

icon-links تغطيات ذات صلة

وحسب مصالح الحماية المدنية، فإن الحريق الذي أتى على ما يقارب ثلاثين هكتارا من الغابات، تم إخماده في حدود الساعة الثانية من صباح أمس الأحد، فيما لم تسجل بشأنه أي خسائر بشرية أو مادية عدا الغابات. ويذكر أن البلدية شهدت في 24 ساعة الأخيرة ثلاثة حرائق، فيما بلغ عدد الحرائق بالولاية 22 حريقا في يوم واحد، كان أكبرها الذي نشب بجبال بني خطاب ببلدية تاكسنة.

icon-tags
  • print