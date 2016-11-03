النيران تتلف 30 هكتارا من الغابات في جيجل

شب حريق مهول، ليلة الأحد، بزيامة منصورية بولاية جيجل، على مستوى الجبل المحاذي للمدينة، الذي فيه كثافة غابية معتبرة، ما أحدث هلعا في وسط السكان، بعد أن شكل خطرا على حي السواح الواقع في سفح الجبل، واضطرت مصالح الحماية المدنية إلى استقدام تعزيزات من بلديتي العوانة وجيجل، لإخماد هذا الحريق وعزله عن هذا الحي، ما أدخل سكان المدينة في هلع وحول ليلهم إلى نهار.

وحسب مصالح الحماية المدنية، فإن الحريق الذي أتى على ما يقارب ثلاثين هكتارا من الغابات، تم إخماده في حدود الساعة الثانية من صباح أمس الأحد، فيما لم تسجل بشأنه أي خسائر بشرية أو مادية عدا الغابات. ويذكر أن البلدية شهدت في 24 ساعة الأخيرة ثلاثة حرائق، فيما بلغ عدد الحرائق بالولاية 22 حريقا في يوم واحد، كان أكبرها الذي نشب بجبال بني خطاب ببلدية تاكسنة.