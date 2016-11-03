انطلاق دورة الجنايات العادية الثالثة بمجلس قضاء ايليزي ارتفاع قضايا تكوين جمعية أشرار وانخفاض في قضايا حيازة الأسلحة

انطلقت بقاعة المحاكمة بمجلس قضاء ايليزي، صباح السبت، الدورة الجنائية العادية الثالثة لسنة 2016، والتي من المنتظر أن يمثل فيها أكثر من 22 متهما، توبعوا بجنايات في 14 قضية مختلفة.

وتتميز هذه الدورة بانخفاض عدد القضايا المتعلقة بحيازة الأسلحة الحربية إلى قضية واحدة، والتي كانت تميز الدورات خلال السنتين الماضيتين، بسبب القبض على أشخاص يحاولون التسلل عبر الحدود الجزائرية الليبية، حاملين معهم أسلحة حربية، وهو الوضع الذي فرضه تدهور الوضع الأمني في ليبيا، لكن تراجع قضايا حيازة الأسلحة، يفسره تمكن الجيش الوطني الشعبي من السيطرة على الحدود بشكل أفضل، مما حال دون محاولة الأفراد التسلل عبر الحدود.

من جهة أخرى تشكل قضايا جنايات تكوين جمعية أشرار سواء بغرض القتل أو السرقة، غالبية قضايا هذه الدورة بسبع قضايا، وهو ما يفسر تسجيل تراجع نسبة الجريمة بولاية ايليزي هذه السنة، مقارنة بسنوات ماضية، حيث يكون أغلب المتسببين في جرائم السرقة والاعتداءات داخل السجون، ويحاكمون على أفعالهم، فيما كانت القضايا الأخرى قضايا أخلاقية وتزوير أوراق نقدية.