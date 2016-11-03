التحقيق مع أعضاء لجنة الخدمات لعمال التربية بتيبازة

استمع قاضي تحقيق الغرفة الثانية لدى محكمة القليعة في تيبازة، الأحد، إلى أعضاء اللجنة الولائية للخدمات الاجتماعية لعمال التربية لتيبازة، على إثر الملف القضائي الذي قدمه خمسة أعضاء من اللجنة الذين اتهموا الرئيس بارتكاب تجاوزات في التسيير وتبذير الأموال والتزوير واستعمال المزور .

وحسب ما أكده أعضاء من اللجنة الولائية للخدمات الاجتماعية، فإن قاضي الغرفة الثانية استمع، الأحد، إلى جميع أعضاء اللجنة بخصوص التهم الخطيرة التي وجهها خمسة أعضاء لرئيس اللجنة والمتعلقة بتبذير أموال المشتركين من عمال التربية وسوء التسيير والتزوير، حيث استمع إلى أعضاء اللجنة ودوّن تصريحاتهم بخصوص التهم المتعلقة بهدية البكالوريا 2015 للناجحين من أبناء عمال التربية والتي يتهم فيها الأعضاء الخمسة رئيس اللجنة بتزوير المداولة واقتناء هواتف نقالة بدل لوحات رقمية، وإبرام الصفقة بالتراضي البسيط مع متعامل خاص بدل الاستشارة الواسعة، بالاضافة إلى بعض المداولات التي صرح الأعضاء أمام القاضي أنها وهمية على غرار المداولة رقم 18 لشهر أفريل 2016 المتعلقة بإعانات الموظفين والتي اتهموه بتزويرها، بالإضافة إلى قضايا أخرى تتعلق بالسلف والجوائز وطريقة صرف ميزانية 2016 .

ومن جهته، طالب محامي الأعضاء الخمسة الذي قدموا الملف أمام القاضي، بضرورة إحضار سجل مداولات اللجنة للتدقيق في إمضاءات الأعضاء .

وفي سياق الوضعية التي تعيشها لجنة الخدمات منذ الأشهر الأولى من تنصيبها، قامت مؤخرا اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لعمال التربية بإيفاد لجنتين للتحقيق في عملية تسيير اللجنة الولائية من الجانبين الإداري والمالي للتأكد من التهم الخطيرة التي وجهها بشأنها خمسة أعضاء من اللجنة للرئيس وأرسلوا تقريرا مفصلا لرئيس اللجنة الوطنية مطالبين بفتح تحقيق في تلك التجاوزات.