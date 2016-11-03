محكمة إسرائيلية تقضي بسجن طفل فلسطيني 12 عاماً

أصدرت محكمة إسرائيلية، الاثنين، حكماً بالسجن الفعلي 12 عاماً، على طفل فلسطيني، من مدينة القدس المحتلة، بتهمة محاولة القتل.

ونقلت وكالة الأناضول للأنباء عن المحامي طارق برغوث، الذي يتولى الدفاع عن الطفل أحمد مناصرة قوله: "أصدرت المحكمة المركزية الإسرائيلية حكمها بالسجن الفعلي 12 عاماً على الطفل".

ولفت برغوث إلى أن مناصرة، من سكان حي بيت حنينا في شمالي القدس الشرقية المحتلة، يبلغ من العمر 14 عاماً وثمانية أشهر.

وأضاف: "فور صدور القرار تم نقل الطفل مناصرة إلى السجن، بعد أن كان محتجزاً في إصلاحية منذ اعتقاله في شهر أكتوبر عام 2015".

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت مناصرة، وقتلت ابن عمه حسن (15 عاماً)، في مستوطنة "بسغات زئيف"، شمالي القدس الشرقية، في 12 أكتوبر 2015، بعد اتهامهما بمحاولة طعن إسرائيليين اثنين.

وبرز اسم مناصرة، عندما نشر مستوطنين إسرائيليين، شريط فيديو، يُظهر عمليات تنكيل وضرب وشتائم، تعرض لها الطفل قبيل اعتقاله.

ولاحقاً، تم نشر مقطع فيديو، يظهر فيه محققون إسرائيليون، وهم يستجوبونه بعنف.

ووصف المحامي برغوث القرار بأنه "جريمة"، وقال: "إنها جريمة بحق الإنسانية وبحق الطفولة، ويدل على أن هذه الدولة ليست دولة قانون وإنما دولة عصابات".