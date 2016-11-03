حررت مصالح الدرك الوطني بباتنة، السبت، فتاة من قبضة ثلاثة أشخاص كانوا اختطفوها على متن شاحنة – ديافسكا- حسب ما أفاد به، بيان للمجموعة الولائية للدرك الوطني بباتنة.
وكانت مصالح الدرك الوطني قد تلقت بلاغا من مواطن، يفيد مشاهدته لفتاة 29 سنة، مسبوقة قضائيا، نزلت في حالة مشينة من الشاحنة، واحتمت داخل مقهى ببلدية فسديس دائرة باتنة بروادها، هربا من مطاردة ثلاثة شبان بينهم مسبوق قضائيا.
وفور ذلك، تدخلت فرقة الدرك الوطني، التابعة للبلدية فحرّرت الفتاة وأوقفت الشبان الثلاثة المتراوحة أعمارهم بين 20 و31 سنة، فيما لاذ الرابع البالغ من العمر 37 سنة بالفرار.
وأكدت الفتاة أنها كانت مع الشخص "الرابع" بمدينة باتنة، حين أرغمها المعتدون تحت طائل التهديد بالسلاح الأبيض بالركوب معهم باتجاه مكان غابي أين قاموا بالاعتداء عليها بالتداول، قبل أن تتمكن من الفرار بالطريق الوطني رقم ثلاثة وتلجأ للمقهى، فيما أنكر المتهمون الوقائع، ناسبين عملية الاعتداء لزميلها الفار المتواجد رهن البحث القضائي.
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الدرك يحرر فتاة مختطفة من طرف ثلاثة أشخاص بباتنة
طاهر حليسي
حررت مصالح الدرك الوطني بباتنة، السبت، فتاة من قبضة ثلاثة أشخاص كانوا اختطفوها على متن شاحنة – ديافسكا- حسب ما أفاد به، بيان للمجموعة الولائية للدرك الوطني بباتنة.
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وكانت مصالح الدرك الوطني قد تلقت بلاغا من مواطن، يفيد مشاهدته لفتاة 29 سنة، مسبوقة قضائيا، نزلت في حالة مشينة من الشاحنة، واحتمت داخل مقهى ببلدية فسديس دائرة باتنة بروادها، هربا من مطاردة ثلاثة شبان بينهم مسبوق قضائيا.
وفور ذلك، تدخلت فرقة الدرك الوطني، التابعة للبلدية فحرّرت الفتاة وأوقفت الشبان الثلاثة المتراوحة أعمارهم بين 20 و31 سنة، فيما لاذ الرابع البالغ من العمر 37 سنة بالفرار.
وأكدت الفتاة أنها كانت مع الشخص "الرابع" بمدينة باتنة، حين أرغمها المعتدون تحت طائل التهديد بالسلاح الأبيض بالركوب معهم باتجاه مكان غابي أين قاموا بالاعتداء عليها بالتداول، قبل أن تتمكن من الفرار بالطريق الوطني رقم ثلاثة وتلجأ للمقهى، فيما أنكر المتهمون الوقائع، ناسبين عملية الاعتداء لزميلها الفار المتواجد رهن البحث القضائي.