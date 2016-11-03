الرئيس بوتفليقة يتوجه إلى غرونوبل بفرنسا لإجراء فحوصات طبية
الشروق أون لاين
توجه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، الإثنين، إلى غرونوبل بفرنسا، في زيارة خاصة سيجري خلالها فحوصات طبية دورية.
وأعلنت رئاسة الجمهورية في بيان لها، أن "فخامة السيد عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية غادر اليوم الاثنين 7 نوفمبر 2016 الجزائر متوجها إلى غرونوبل بفرنسا في زيارة خاصة سيجري خلالها فحوصات طبية دورية".
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الرئيس بوتفليقة يتوجه إلى غرونوبل بفرنسا لإجراء فحوصات طبية
الشروق أون لاين
توجه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، الإثنين، إلى غرونوبل بفرنسا، في زيارة خاصة سيجري خلالها فحوصات طبية دورية.
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وأعلنت رئاسة الجمهورية في بيان لها، أن "فخامة السيد عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية غادر اليوم الاثنين 7 نوفمبر 2016 الجزائر متوجها إلى غرونوبل بفرنسا في زيارة خاصة سيجري خلالها فحوصات طبية دورية".