الرئيس بوتفليقة يتوجه إلى غرونوبل بفرنسا لإجراء فحوصات طبية

date 2016/11/07 views 18 comments 0
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icon-writer الشروق أون لاين

توجه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، الإثنين، إلى غرونوبل بفرنسا، في زيارة خاصة سيجري خلالها فحوصات طبية دورية.

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وأعلنت رئاسة الجمهورية في بيان لها، أن "فخامة السيد عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية غادر اليوم الاثنين 7 نوفمبر 2016 الجزائر متوجها إلى غرونوبل بفرنسا في زيارة خاصة سيجري خلالها فحوصات طبية دورية".

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