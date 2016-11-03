قال إنها لا ترقى إلى المطلوب في شفافية الانتخابات محمد السعيد: سنتعامل مع هيئة دربال كأمر واقع

أعرب حزب الحرية والعدالة عن احترامه الكامل لمسعى رئيس الجمهورية من أجل بناء دولة القانون والمؤسسات، مقدّرا جهوده بهذا الصدد، لكنه اعتبر أنّ الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، بتركيبتها وصلاحياتها المقترحة، لا ترقى إلى ما هو منتظر منها لضمان نزاهة وشفافية الانتخابــات، على حدّ تعبيره.

وجاء في ردّ محمد السعيد، رئيس الحزب، على رئاسة الجمهورية بشأن المشاورات حول تعيين عبد الوهاب دربال على رأس الهيئة، أنه "طالما جميع أعضائها معينون، وتمثيل الأحزاب مقصى منها" فلن تضيف شيئا، ومعنى ذلك، أنّ تعامل الحزب مع هذه الهيئة سيكون على أساس اعتبارها أمرا واقعا، على حدّ قوله.

وعاد وزير الاتصال السابق في رسالته إلى مدير ديوان الرئاسة، إلى ظروف تعديل الدستور، مؤكدا أنّ حزب الحرية والعدالة كان يتمنى أن يخضع لمشاورات أعمق مع أطياف المعارضة السياسية، يليه نقاش شعبي واسع يتوج باعتماده عن طريق الاستفتاء، حتى يتعزّز بالتوافق الوطني، وينهي كلّ جدال حول سلامة وشرعية العمليات الانتخابية، مثلما قال محمد السعيد.