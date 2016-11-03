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في نشرية خاصة
أمطار معتبرة وانخفاض محسوس في درجات الحرارة بعدة ولايات
توقعت مصالح الأرصاد الجوية، استمرار سقوط أمطار معتبرة تكون أحيانا رعدية بالعديد من الولايات الشرقية للوطن، بعد ما شهدت بعد ظهر أمس تساقط كمية من الأمطار المصحوبة بانخفاض محسوس في درجات الحرارة.
وأوضحت نشرية خاصة أصدرها الديوان الوطني للأرصاد الجوية، وتبقى صلاحيتها إلى غاية الساعة التاسعة ليلا ليوم الثلاثاء، أن الولايات المعنية بتساقط هذه الأمطار هي كل من "جيجل وشمال سطيف وسكيكدة وعنابة وقالمة والطارف وسوق أهراس".
وحسب توقعات الديوان، فإن كميات الأمطار ستصل أو تتجاوز الـ80 ملم محليا خلال مدة صلاحية هذه النشرية.
ومن المتوقع أن تبلغ أو تفوق كمية الأمطار المتساقطة في كل من ولايات بجاية وتيزي وزو والجزائر العاصمة والبليدة وتيبازة خلال هذه الفترة "أي مدة صلاحية النشرية" 40 ملم محليا.
كما سجلت مصالح الأرصاد الجوية انخفاضا محسوسا في درجات الحرارة، حيث بلغت في الولايات الشمالية الساحلية 19 درجة، على غرار العاصمة، البليدة، تيبازة، بومرداس، فيما بلغت 18 درجة بالولايات الغربية، أما في أقصى الشرق فوصلت إلى 20 درجة مئوية.
أعور - alger2016/11/07 على 18:341
أمطار خير و بركة ، أتمنى أن تغسل البغض و الحقد و الأنانية الموجودة في قلوب الجزائريين و تصفيها من الكذب و السرقة و الظلم .