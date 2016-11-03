أصحاب فيلات تحايلوا بالسكن في "البرارك".. تبون: الشطر الثاني لمكتتبي "عدل 2" في ديسمبر

أعلن وزير السكن، عبد المجيد تبون، إمكانية الشروع تدريجيا في استدعاء مكتتبي عدل 2، بداية من شهر ديسمبر القادم، لتسديد قيمة الشطر الثاني من السكنات، فيما جدد قوله بأن ملف عدل 1 سيطوى نهائيا خلال أشهر بتوزيع كافة السكنات التي تم تسجيلها في البرنامج.

واتهم تبون، أول أمس، خلال نزوله ضيفا على "حوار الساعة" الذي بث على التلفزيون العمومي، أول أمس، أشخاصا يملكون فيلات من 3 طوابق إلا أنهم يسكنون في البيوت القصديرية للاستفادة من سكن اجتماعي أو سكنات عدل، موضحا أن البطاقية الوطنية التي تحصي حاليا 6 ملايين جزائري، كشفت تحايل هؤلاء الأشخاص وستحول ملفاتهم على العدالة للفصل فيها، مشيرا إلى أن عملية توزيع السكنات دقيقة وحساسة ويتطلب على المعنيين التريث حتى يأخذ كل ذي حق حقه.

وأكد تبون أو في 2018 أو قبل هذا الموعد ستضع الحكومة حدا نهائيا لأزمة السكن، مشيرا أن الجزائر خرجت من الأزمة السكنية التي كانت تعانيها، وحاليا يوجد ضغط فقط. ورفض وزير السكن تمديد آجال قانون تسوية البنايات 15/08 الذي انتهت آجالها في 2 أوت الماضي، وذلك كون الحكومة قد قامت سابقا بتمديد الآجال لسنتين كاملتين، وقامت بحملة واسعة من أجل حث أصحاب المساكن على تسوية وضعيتهم.

وبخصوص مجهودات الدولة في مجال القضاء على البيوت القصديرية، أشار تبون إلى أنه تم ترحيل 54 ألف عائلة إلى بيوت لائقة على مستوى الجزائر العاصمة إلى جانب أن هناك برنامجا لإنجاز 350 ألف سكن في هذا المجال.