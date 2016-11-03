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أصحاب فيلات تحايلوا بالسكن في "البرارك"..
تبون: الشطر الثاني لمكتتبي "عدل 2" في ديسمبر
أعلن وزير السكن، عبد المجيد تبون، إمكانية الشروع تدريجيا في استدعاء مكتتبي عدل 2، بداية من شهر ديسمبر القادم، لتسديد قيمة الشطر الثاني من السكنات، فيما جدد قوله بأن ملف عدل 1 سيطوى نهائيا خلال أشهر بتوزيع كافة السكنات التي تم تسجيلها في البرنامج.
واتهم تبون، أول أمس، خلال نزوله ضيفا على "حوار الساعة" الذي بث على التلفزيون العمومي، أول أمس، أشخاصا يملكون فيلات من 3 طوابق إلا أنهم يسكنون في البيوت القصديرية للاستفادة من سكن اجتماعي أو سكنات عدل، موضحا أن البطاقية الوطنية التي تحصي حاليا 6 ملايين جزائري، كشفت تحايل هؤلاء الأشخاص وستحول ملفاتهم على العدالة للفصل فيها، مشيرا إلى أن عملية توزيع السكنات دقيقة وحساسة ويتطلب على المعنيين التريث حتى يأخذ كل ذي حق حقه.
وأكد تبون أو في 2018 أو قبل هذا الموعد ستضع الحكومة حدا نهائيا لأزمة السكن، مشيرا أن الجزائر خرجت من الأزمة السكنية التي كانت تعانيها، وحاليا يوجد ضغط فقط. ورفض وزير السكن تمديد آجال قانون تسوية البنايات 15/08 الذي انتهت آجالها في 2 أوت الماضي، وذلك كون الحكومة قد قامت سابقا بتمديد الآجال لسنتين كاملتين، وقامت بحملة واسعة من أجل حث أصحاب المساكن على تسوية وضعيتهم.
وبخصوص مجهودات الدولة في مجال القضاء على البيوت القصديرية، أشار تبون إلى أنه تم ترحيل 54 ألف عائلة إلى بيوت لائقة على مستوى الجزائر العاصمة إلى جانب أن هناك برنامجا لإنجاز 350 ألف سكن في هذا المجال.
SoloDZ2016/11/07 على 21:471
لقد تسببت لي في الغدة الذرقية يا وزير الوعود المزيفة لن اسامحكم ابدا على العذاب النفسي الذي سببتموه لنا وعلى العبث بمشاعرنا وعلى حرقكم لسنوات من حياتنا مثل حرقكم السيجارة ولو اعطيتمونا قصرا على شاطيء البحر لن نسامحكم انتم وكل فاسد حرمنا من حقنا بنهبه او بمنحه للغير او بالتلاعب به وهناك من هم اكثر مأساة منا وهؤلاء هم الذين توفوا ولن يحققوا حلمهم في هذا السكن الذي جعلتم منه مطية للثراء وللتجارة السياسوية وكذلك للعقاب ولن يسامحوكم لكن معليش نحن نعتبر وضعنا هذا ابتلاء فما هو مبرركم انتم في فسادكم ؟!
2016/11/07 على 21:482
taxe foncière pour les propriétaires
taxe d habitation
loyer
les charges
taxe d assurance
les coûts réels pour l électricité, l eau, et le gaz
voilà ce que coûte un logement que ça soit les propriétaires ou les locataires sous d autres cieux
des coûts qui peuvent présenter jusqu'à 60% d un salaire moyen
alors que chez nous tout est presque gratuit qui ne profite qu'au feignant