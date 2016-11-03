سفير جنوب إفريقيا: الجزائر لا تبيعنا شيئا!

دعا دلومو دونيس، سفير جمهورية جنوب افريقيا بالجزائر، الإثنين، خلال ملتقى اقتصادي نظمته غرفة التجارة والصناعة الأوراس بمركز الأعمال فوستيفال سونتر بباتنة، سلطات البلدين إلى رفع مستوى العلاقات الاقتصادية إلى مستوى العلاقات التاريخية الكبيرة بين البلدين، مشيرا إلى أن المبادلات بين البلدين لا ترتقي للمطلوب، حيث تناقصت بنسبة 53 في المائة ولا تشكل سوى 1.7 مليار دولار سنويا..

وقال السفير إن الجزائر وهي البلد النفطي الكبير لا يبيع جنوب أفريقيا شيئا يذكر، مستغربا هذه الوضعية غير المثالية بين بلدين كبيرين في القارة، كما لا تعكس الواقع الحقيقي لترتيب القوى العشرة الأولى في افريقيا. وأكد السفير أن علاقات البلدين في حاجة لتبادل اقتصادي مثمر للطرفين، حيث سيتم عقد المؤتمر الإفريقي للاستثمار بالعاصمة الجزائرية شهر ديسمبر المقبل لتبادل المشاريع الاستثمارية من خلال لقاءات منظمة بين رجال أعمال ومستثمري البلدين لإنشاء مشاريع مشتركة، كم ستتبع بزيارة لوزير المناجم والطاقة، بالإضافة لخطة عمل مع سفير الجزائر بجنوب افريقيا لتبادل الزيارات والوفود.