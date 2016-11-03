143 امرأة منتخبة بينهم 94 جامعية في دورة تكوينية بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية بولاية باتنة
أكدت إيزابيل روي، سفيرة كندا، الاثنين، خلال حضورها ضمن فريق برنامج الأمم المتحدة - pnud – المكلف بتكوين النساء المنتخبات لولاية باتنة في إطار الاتفاق المشترك مع وزارة الداخلية و الجماعات المحلية، أن البرنامج يهدف لتوفير النوعية بعدما سمحت سياسة الكوطة بتحويل الجزائر لأول بلد في العالم العربي و الثاني افريقيا من حيث المشاركة السياسية للمرأة بنسبة 31 في المائة بالبرلمان و ما بين 20 الى 30 في المائة بالمجالس المحلية المنتخبة و المجالس الولائية، معتبرة الخطوة هامة على صعيد توفير العدالة و الأمن و التنمية الدائمة و المستدامة.
وكان والي ولاية باتنة أشرف الإثنين على انطلاق فعاليات الدورة التكوينية لفائدة 143 منتخبة، بينهم 94 جامعية، ما يسهل عملية الاستيعاب و التكوين عبر عدة ورشات يسهر على تأطيرها خبراء برنامج التنمية حسبما أكده المسؤول التنفيذي الأول بالولاية. و قال ممثل الأمم المتحدة أن الدورة التي تدوم اربعة أيام ستمكن من تعزيز القدرات التسييرية للمتربصات و منحهم أدوات ومهارات التواصل مع المواطنين و بين زملائهم من المنتخبين و تطوير الخدمة العمومية. و بحسب مسؤولة الحوكمة بوزارة الداخلية فإن دورة باتنة هي الدورة الحادية عشرة التي اقامتها الوزارة بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية لرفع الأداء العام للمجالس المنتخبة عبر كافة التراب الوطني.
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طاهر حليسي
مراسل صحافي ومدير مكتب الشروق بولاية باتنة
143 امرأة منتخبة بينهم 94 جامعية في دورة تكوينية بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية بولاية باتنة
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أكدت إيزابيل روي، سفيرة كندا، الاثنين، خلال حضورها ضمن فريق برنامج الأمم المتحدة - pnud – المكلف بتكوين النساء المنتخبات لولاية باتنة في إطار الاتفاق المشترك مع وزارة الداخلية و الجماعات المحلية، أن البرنامج يهدف لتوفير النوعية بعدما سمحت سياسة الكوطة بتحويل الجزائر لأول بلد في العالم العربي و الثاني افريقيا من حيث المشاركة السياسية للمرأة بنسبة 31 في المائة بالبرلمان و ما بين 20 الى 30 في المائة بالمجالس المحلية المنتخبة و المجالس الولائية، معتبرة الخطوة هامة على صعيد توفير العدالة و الأمن و التنمية الدائمة و المستدامة.
وكان والي ولاية باتنة أشرف الإثنين على انطلاق فعاليات الدورة التكوينية لفائدة 143 منتخبة، بينهم 94 جامعية، ما يسهل عملية الاستيعاب و التكوين عبر عدة ورشات يسهر على تأطيرها خبراء برنامج التنمية حسبما أكده المسؤول التنفيذي الأول بالولاية. و قال ممثل الأمم المتحدة أن الدورة التي تدوم اربعة أيام ستمكن من تعزيز القدرات التسييرية للمتربصات و منحهم أدوات ومهارات التواصل مع المواطنين و بين زملائهم من المنتخبين و تطوير الخدمة العمومية. و بحسب مسؤولة الحوكمة بوزارة الداخلية فإن دورة باتنة هي الدورة الحادية عشرة التي اقامتها الوزارة بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية لرفع الأداء العام للمجالس المنتخبة عبر كافة التراب الوطني.