الجزائر الأولى عربيا والثانية افريقيا في عدد النساء المنتخبات سفيرة كندا تثني على قانون "الكوطة"

143 امرأة منتخبة بينهم 94 جامعية في دورة تكوينية بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية بولاية باتنة

أكدت إيزابيل روي، سفيرة كندا، الاثنين، خلال حضورها ضمن فريق برنامج الأمم المتحدة - pnud – المكلف بتكوين النساء المنتخبات لولاية باتنة في إطار الاتفاق المشترك مع وزارة الداخلية و الجماعات المحلية، أن البرنامج يهدف لتوفير النوعية بعدما سمحت سياسة الكوطة بتحويل الجزائر لأول بلد في العالم العربي و الثاني افريقيا من حيث المشاركة السياسية للمرأة بنسبة 31 في المائة بالبرلمان و ما بين 20 الى 30 في المائة بالمجالس المحلية المنتخبة و المجالس الولائية، معتبرة الخطوة هامة على صعيد توفير العدالة و الأمن و التنمية الدائمة و المستدامة.

وكان والي ولاية باتنة أشرف الإثنين على انطلاق فعاليات الدورة التكوينية لفائدة 143 منتخبة، بينهم 94 جامعية، ما يسهل عملية الاستيعاب و التكوين عبر عدة ورشات يسهر على تأطيرها خبراء برنامج التنمية حسبما أكده المسؤول التنفيذي الأول بالولاية. و قال ممثل الأمم المتحدة أن الدورة التي تدوم اربعة أيام ستمكن من تعزيز القدرات التسييرية للمتربصات و منحهم أدوات ومهارات التواصل مع المواطنين و بين زملائهم من المنتخبين و تطوير الخدمة العمومية. و بحسب مسؤولة الحوكمة بوزارة الداخلية فإن دورة باتنة هي الدورة الحادية عشرة التي اقامتها الوزارة بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية لرفع الأداء العام للمجالس المنتخبة عبر كافة التراب الوطني.