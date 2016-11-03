أكدت "مؤسسة كلينتون الخيرية" حصول المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون على مليون دولار كـ"هدية" من دولة قطر وقت توليها وزارة الخارجية الأمريكية.
وذكرت وكالة "رويترز" أن كلينتون قبلت الأموال بدون إعلام وزارة الخارجية كما كان يُفترض قانونا، على الرغم من أنها وعدت بأنها سوف تكشف كل الأموال التي تحصل عليها "مؤسسة كلينتون الخيرية" ومصادرها حتى لا يتعارض ذلك مع عملها كوزيرة خارجية.
ولكن، حسب الوكالة، رفض مسؤولو السفارة القطرية في واشنطن الحديث عن التبرّعات، بينما قالت مؤسسة كلينتون في إعلانها إنها لن تقبل بعد الآن بأموال من حكومات أجنبية في حال انتخاب هيلاري كلينتون رئيسة للولايات المتحدة.
كانت البداية في منتصف أكتوبر الماضي، عندما نشرت صحف بريطانية وأمريكية تقارير عن تسريبات ويكيليكس حول بريد مدير حملة هيلاري كلينتون، وجاء في إحدى الرسائل، أن قطر "أهدت" مؤسسة كلينتون مبلغ مليون دولار في 2011 عندما كانت وزيرة للخارجية مقابل تنظيمها لقاء لمدة 5 دقائق مع الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون.
وتساءلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن السبب وراء كل هذا المال من أجل لقاء مدته 5 دقائق بين الرئيس الأمريكي السابق والحكومة القطرية؟!
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كلينتون تعترف بتلقي مليون دولار "هدية" من قطر !
م. ع
أكدت "مؤسسة كلينتون الخيرية" حصول المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون على مليون دولار كـ"هدية" من دولة قطر وقت توليها وزارة الخارجية الأمريكية.
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وذكرت وكالة "رويترز" أن كلينتون قبلت الأموال بدون إعلام وزارة الخارجية كما كان يُفترض قانونا، على الرغم من أنها وعدت بأنها سوف تكشف كل الأموال التي تحصل عليها "مؤسسة كلينتون الخيرية" ومصادرها حتى لا يتعارض ذلك مع عملها كوزيرة خارجية.
ولكن، حسب الوكالة، رفض مسؤولو السفارة القطرية في واشنطن الحديث عن التبرّعات، بينما قالت مؤسسة كلينتون في إعلانها إنها لن تقبل بعد الآن بأموال من حكومات أجنبية في حال انتخاب هيلاري كلينتون رئيسة للولايات المتحدة.
كانت البداية في منتصف أكتوبر الماضي، عندما نشرت صحف بريطانية وأمريكية تقارير عن تسريبات ويكيليكس حول بريد مدير حملة هيلاري كلينتون، وجاء في إحدى الرسائل، أن قطر "أهدت" مؤسسة كلينتون مبلغ مليون دولار في 2011 عندما كانت وزيرة للخارجية مقابل تنظيمها لقاء لمدة 5 دقائق مع الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون.
وتساءلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن السبب وراء كل هذا المال من أجل لقاء مدته 5 دقائق بين الرئيس الأمريكي السابق والحكومة القطرية؟!