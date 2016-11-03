علمت "الشروق" من مصادر مطلعة، أن مصالح الدرك الوطني لبلدية شعبة اللحم بعين تموشنت، استدعت السبت امرأة قريبة من العائلة قصد التحقيق معها.
وذكرت ذات المصادر أن عملية التحقيق هذه، وإن كانت روتينية، فإن محققي الدرك الوطني يعملون ليل نهار من أجل التوصل إلى الطفل المختفي، حيث تم في هذا الشأن- تقول ذات المصادر- تسخير كل الإمكانات المادية والبشرية.
وكانت مصالح الدرك الوطني ومتطوعون قد شنوا الأحد عملية تمشيط واسعة بمنطقة بوزجار والأماكن المجاورة لها من غابات، لا سيما بعد ورود معلومات عن وجود الطفل بمنطقة بوزجار، غير أنه وبعد عملية بحث واسعة لم يتم العثور على أي شيء.
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التحقيق مع سيدة في قضية اختفاء الطفل بوسيف بعين تموشنت
أمين بلحية
علمت "الشروق" من مصادر مطلعة، أن مصالح الدرك الوطني لبلدية شعبة اللحم بعين تموشنت، استدعت السبت امرأة قريبة من العائلة قصد التحقيق معها.
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وذكرت ذات المصادر أن عملية التحقيق هذه، وإن كانت روتينية، فإن محققي الدرك الوطني يعملون ليل نهار من أجل التوصل إلى الطفل المختفي، حيث تم في هذا الشأن- تقول ذات المصادر- تسخير كل الإمكانات المادية والبشرية.
وكانت مصالح الدرك الوطني ومتطوعون قد شنوا الأحد عملية تمشيط واسعة بمنطقة بوزجار والأماكن المجاورة لها من غابات، لا سيما بعد ورود معلومات عن وجود الطفل بمنطقة بوزجار، غير أنه وبعد عملية بحث واسعة لم يتم العثور على أي شيء.