السرعة المفرطة ووضعية الطرقات تحولان النعمة إلى نقمة مقتل أربعة أشخاص في حوادث سير بسبب الأمطار

بقدر ما سعد الجزائريون لأولى زخات المطر التي جادت بها السماء عبر عدة ولايات من الوطن بقدر ما أفسدت الحوادث هذه الفرحة، حيث شهدت مناطق عدة من الوطن حوادث أدت إلى مقتل أربعة مواطنين وجرح آخرين جراء إرهاب الطرقات الذي تزامن مع تردي الأحوال الجوية، وحالة الطرقات المبللة التي ساهمت في انحراف المركبات لاسيما التي يعتمد سائقوها على السرعة الفائقة.

لقي شاب في الثلاثينات من العمر مصرعه متأثرا بجراحه التي أصيب بها في حادث مرور وقع صباح الإثنين على الطريق السيار شرق غرب على مستوى مدخل عاصمة ولاية البويرة، فيما أصيب 8 آخرين بجروح في حوادث مرور أخرى في كل من الأخضرية وبير أغبالو، وحسب شهود عيان فإن الحادث تم تسجيله في الصباح الباكر بالمنطقة المسماة الصوندا عبر الطريق السيار، وذلك بعد تساقط أولى قطرات المطر على المنطقة، حيث نجم الحادث عن اصطدام سيارة من نوع "رونو" بأخرى نوع "بيجو"، وهو ما خلف وفاة شاب في أواخر الثلاثينات من عمره وإصابة شخصين بجروح تم نقلهما على جناح السرعة إلى مستشفى محمد بوضياف بالبويرة .

وشهد الطريق الوطني رقم 18 الرابط بين بلديتي بير أغبالو وعين بسام حادث سير واصطدام بين سيارة أجرة وأخرى ىسياحية من الخلف، مخلفا إصابة 6 أشخاص بجروح وصفت بغير الخطيرة، حيث تلقوا الإسعافات الضرورية قبل مغادرتهم المستشفى، ليليه حادث انحراف شاحنة من الوزن الثقيل عبر الطريق السيار بمدخل الأخضرية، والذي خلف إصابة شخصين بجروح طفيفة.

وبغرب البلاد سجلت مصالح الحماية المدنية خلال الـ24 ساعة الماضية عدة حوادث مرور مروعة، حيث هلك شخصان وجرح آخران بولايات سيدي بلعباس، معسكر، تيارت، حيث كان الطريق الوطني رقم 04، بمدخل بلدية بوهني في ولاية معسكر، ليلة أمس على موعد مع حادث خطير تسبَب فيه سائق سيارة من نوع "إبيزا" كان بمعية قاصر يبلغ من العمر 17 سنة، والتي اصطدمت بسيارة أجرة، نقل سائقها من طرف أعوان مصالح وحدة الحماية المدنية إلى مصلحة الاستعجالات قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة. وفي سيدي بلعباس تسببت الأمطار المتهاطلة في انحراف سيارة من نوع بيجو 404 وسقوطها من على جسر، في هلاك السائق صاحب الـ28 سنة وجرح ثلاثة آخرين، عند المدخل الشرقي لمدينة سيدي بلعباس، أين نقلت مصالح الحماية المدنية باقي المصابين الثلاثة الذين ينحدرون من ولاية عين تموشنت، إلى مصلحة الاستعجالات التابعة لمستشفى عبد القادر حساني، أين وصفت حالة اثنين منهما بالحرجة.

كما تسببت الأمطار المتساقطة بولاية تيارت في إصابة 7 أشخاص إثر انقلاب حافلة تابعة لبلدية تيدة في المنطقة المسماة المجابد في ولاية تيارت، حيث

أفادت مصادر متطابقة أنها مخصصة للنقل المدرسي وقد كانت عائدة من مهمة إيصال تلاميذ إلى مدارسهم وعند العودة أشفق السائق على بعض المارة من الأمطار التي كانت تتهاطل فأركبهم وبعدها وقع الحادث، حيث كان من الجرحى، طفلة صغيرة عمرها 6 سنوات و3 نساء و3 رجال أكبرهم عمره 70 سنة. كما سجل أيضا الطريق الرابط بين مركز دائرة وادي ليلي وتيارت حادثين آخرين منفصلين، حيث انقلبت سيارتا أجرة، إحداهما من طراز بوجو 505 والثانية لوغان عائلية، و يشار أن حادثا آخر وقع على مستوى الطريق الرابط بين تيارت والدحموني وخلف جريحين نجم عن تصادم سيارة سياحية بأخرى نفعية.

تيسمسيلت هي الأخرى حصدت المآسي بعد هلاك امرأة في عقدها الرابع وأصيب ستة أشخاص بجروح في حادث مرور وقع الأحد، بالمنطقة المسماة، الضاية، الواقعة على الطريق الوطني رقم 14 في شقه الرابط بين ولايتي تيسمسيلت وتيارت، وقالت المصادر ان الحادث جاء نتيجة اصطدام سيارة من نوع رونو 18 بسيارة اخرى من نوع رونو كليو، كانت تسير في الاتجاه المعاكس، من جهتها مصالح الحماية المدنية والدرك الوطني تنقلت إلى عين المكان، أين تم نقل الجرحى إلى مستشفى تيسمسيلت.