تفكيك عصابة مختصة في تهريب القطع الأثرية بالطارف

تمكنت فرقة البحث والتدخل لأمن ولاية الطارف مؤخرا، من تفكيك عصابة تتكون من 5 أشخاص تنشط ما بين ولايتي عنابة والطارف تعتزم تهريب قطع أثرية نحو دول مجاورة، بعد نقلها من ولاية عنابة باتجاه مدينة القالة بولاية الطارف وهذا باستعمال سيارتين..

ليتم توقيف أفرادها الخمسة، حيث إن ثلاثة منهم ينحدرون من مدينة عنابة واثنين من ولاية الطارف.

وضبط بحوزتهم (7) قطع معدنية عبارة عن مسكوكات من معدن أصفر اللون بها كتابات عربية إسلامية وقد تبين أنها تعود إلى فترة الحكم العثماني ومدون عليها اسم السلطان عبد الحميد (على الوجه).