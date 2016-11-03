خلفت الاضطرابات الجوية الأخيرة وقوع 24 حادث مرور خطير أسفر عن سقوط 21 جريحا، وحدوث عدد من انحرافات المركبات والحافلات، ما أدى إلى وقوع حالة ازدحام شديدة مع الصبيحة.
وحسب ما كشف عنه المكلف بالإعلام على مستوى مديرية الحماية المدنية لولاية الجزائر، خالد بن خلف الله، في تصريح لـ "الشروق"، فإن العاصمة شهدت خلال 24 ساعة الأخيرة وقوع انحرافات بالجملة للمركبات بسبب تساقط القطرات الأولى للأمطار، وكذا تسجيل عدد من حوادث المرور حيث تم تسجيل 24 تدخلا من طرف الحماية المدنية من أجل إسعاف 21 جريحا.
ومن بين أخطر الحوادث المسجلة انحراف حافلة لنقل الطلبة، في حدود الساعة السابعة صباحا، ما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص وهلع كبير في أوساط الطلبة، حيث تدخلت مصالح الحماية المدنية على جناح السرعة لتقديم الإسعافات الأولية ونقل الجرحى إلى مستشفى الرويبة، فضلا عن تسجل اصطدام حافلتين بذات المنطقة مخلفا إصابة شخصين نقلا للعلاج بمستشفى الروبية.
وشهد الطريق الرابع بين الرغاية وأولاد هداج اضطرابا في حركة المرور نتيجة الحادث، بعدما خلف ازدحاما شديدا حال دون وصول العمال إلى مناصب عملهم في الأوقات المحددة.
وفي ساحة بئر مراد رايس، خلف اصطدام سيارة سياحية بدراجة نارية إصابة شاب بجروح طفيفة استدعت نقله إلى مستشفى مصطفى باشا، إلى جانب تسجيل إصابة امرأة في انحراف خطير لمركبة على مستوى الطريق السريع بن عكنون المطار وتحديدا بالمحور المؤدي إلى منطقة عين النعجة أين تم نقلها إلى مستشفى مصطفى باشا.
وذكر الملازم الأول بن خلف الله أن معظم التدخلات كانت بسبب حوادث المرور وانحراف المركبات بسبب عدم اتخاذ السائقين احتياطاتهم والسير بسرعة معتبرة، وعدم اكتراثهم لخطر الانزلاق إثر القطرات الأولى من المطر، التي لطالما شكلت خطرا على الركاب وأصحاب المركبات، مشيرا إلى أنه تم تسجيل 21 جريحا في أقل من 24 ساعة.
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انحراف خطير لحافلة نقل الطلبة واصطدام حافلتين بالرغاية
21 جريحا في حوادث مرورية بسبب الأمطار بالعاصمة
سعيد باتول
صحافي بجريدة الشروق مكلف بالشؤون المحلية
خلفت الاضطرابات الجوية الأخيرة وقوع 24 حادث مرور خطير أسفر عن سقوط 21 جريحا، وحدوث عدد من انحرافات المركبات والحافلات، ما أدى إلى وقوع حالة ازدحام شديدة مع الصبيحة.
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وحسب ما كشف عنه المكلف بالإعلام على مستوى مديرية الحماية المدنية لولاية الجزائر، خالد بن خلف الله، في تصريح لـ "الشروق"، فإن العاصمة شهدت خلال 24 ساعة الأخيرة وقوع انحرافات بالجملة للمركبات بسبب تساقط القطرات الأولى للأمطار، وكذا تسجيل عدد من حوادث المرور حيث تم تسجيل 24 تدخلا من طرف الحماية المدنية من أجل إسعاف 21 جريحا.
ومن بين أخطر الحوادث المسجلة انحراف حافلة لنقل الطلبة، في حدود الساعة السابعة صباحا، ما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص وهلع كبير في أوساط الطلبة، حيث تدخلت مصالح الحماية المدنية على جناح السرعة لتقديم الإسعافات الأولية ونقل الجرحى إلى مستشفى الرويبة، فضلا عن تسجل اصطدام حافلتين بذات المنطقة مخلفا إصابة شخصين نقلا للعلاج بمستشفى الروبية.
وشهد الطريق الرابع بين الرغاية وأولاد هداج اضطرابا في حركة المرور نتيجة الحادث، بعدما خلف ازدحاما شديدا حال دون وصول العمال إلى مناصب عملهم في الأوقات المحددة.
وفي ساحة بئر مراد رايس، خلف اصطدام سيارة سياحية بدراجة نارية إصابة شاب بجروح طفيفة استدعت نقله إلى مستشفى مصطفى باشا، إلى جانب تسجيل إصابة امرأة في انحراف خطير لمركبة على مستوى الطريق السريع بن عكنون المطار وتحديدا بالمحور المؤدي إلى منطقة عين النعجة أين تم نقلها إلى مستشفى مصطفى باشا.
وذكر الملازم الأول بن خلف الله أن معظم التدخلات كانت بسبب حوادث المرور وانحراف المركبات بسبب عدم اتخاذ السائقين احتياطاتهم والسير بسرعة معتبرة، وعدم اكتراثهم لخطر الانزلاق إثر القطرات الأولى من المطر، التي لطالما شكلت خطرا على الركاب وأصحاب المركبات، مشيرا إلى أنه تم تسجيل 21 جريحا في أقل من 24 ساعة.