نقلت وكالة رويترز للأنباء عن صحف سعودية قولها، الثلاثاء، إن أربعة أشخاص يشتبه أنهم من أعضاء تنظيم القاعدة مثلوا أمام المحكمة في اتهامات بالتآمر لاغتيال العاهل السعودي الراحل الملك عبد الله.
ولم تورد تقارير الصحف تفاصيل عن مؤامرة الاغتيال أو متى خطط لها المتهمون، لكنها قالت إنهم اتهموا كذلك بالانتماء إلى جماعة متطرفة والاتصال بزعيم القاعدة ومحاولة تجنيد شبان سعوديين.
واستطاعت المملكة التغلب على تصعيد لهجمات تنظيم القاعدة قبل عشر سنوات، لكنها شهدت عدة هجمات دموية على مساجد وقوات أمن أعلن تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) مسؤوليته عنها.
وتوفي الملك عبد الله في جانفي عام 2015 وخلفه أخوه سلمان.
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اتهام أربعة أشخاص بالتآمر لاغتيال العاهل السعودي الراحل
وكالات - الشروق أونلاين
نقلت وكالة رويترز للأنباء عن صحف سعودية قولها، الثلاثاء، إن أربعة أشخاص يشتبه أنهم من أعضاء تنظيم القاعدة مثلوا أمام المحكمة في اتهامات بالتآمر لاغتيال العاهل السعودي الراحل الملك عبد الله.
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اتهام أربعة أشخاص بالتآمر لاغتيال العاهل السعودي الراحل
ولم تورد تقارير الصحف تفاصيل عن مؤامرة الاغتيال أو متى خطط لها المتهمون، لكنها قالت إنهم اتهموا كذلك بالانتماء إلى جماعة متطرفة والاتصال بزعيم القاعدة ومحاولة تجنيد شبان سعوديين.
واستطاعت المملكة التغلب على تصعيد لهجمات تنظيم القاعدة قبل عشر سنوات، لكنها شهدت عدة هجمات دموية على مساجد وقوات أمن أعلن تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) مسؤوليته عنها.
وتوفي الملك عبد الله في جانفي عام 2015 وخلفه أخوه سلمان.