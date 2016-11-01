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هاشتاغ #الجيش_الجزايري_قاهركم_يا_جزيره يتصدر الترند
فيلمٌ وثائقيٌ عن الجيش الجزائري بـ"الجزيرة" يفجر مواقع التواصل
اجتاح هاشتاغ #الجيش_الجزايري_قاهركم_يا_جزيره، موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، بعد عرض القناة القطرية الأحد، لشريط وثائقي عاد بالذاكرة إلى أحداث ووقائع مايعرف بالعشرية السوداء.
برنامج "خارج النص" الذي بُّث الأحد، تناول كتاب "الحرب القذرة" لمؤلفه الضابط السابق في القوات الخاصة بالجيش الوطني الشعبي، حبيب سويدية، الذي تعرض لتفاصيل أحداث العشرية السوداء في الجزائر خلال سنوات التسعينيات.
تَّناول الأحداث والوقائع في الفيلم الوثائقي اعتبره مغردون تحاملا مباشرا من قناة "الجزيرة" على الجيش الوطني الشعبي، حيث غرد العديد من الجزائريين بعبارات دعم وافتخار بجيشهم الوطني.
خليل الذي اعتز بالجيش الوطني غرد قائلا: .
أما مغردة أخرى لقبت نفسها بالشاوية،فقالت: .
في حين اعتبر واحد من الشباب الجزائري في تغريدة له، أن الجيش الوطني يستحق منا الإنحاء على تضحياته..
وأضافت بنت الجزائر مغردة. ل
واللافت من التغريدات أن الدفاع عن الجيش الشعبي لم يكن من طرف جزائريين فقط، بل استمات مغردون عرب في الدفاع عن سليل جيش التحرير الوطني.
حيث أعربت بنت اليمن عن مساندتها للمغردين الجزائريين قائلة: .
أما مواطن مصري فدعا الجزائريين إلى عدم الإنصياع وراء مثل هذه القنوات..
هذا وقد احتل الهشتاغ #الجيش_الجزايري_قاهركم_يا_جزيره الترند الجزائري طوال اليوميين الماضيين.
العباسي - الجزائر ارض الله2016/11/22 على 15:231
والله هاد الجزيره و قنوات الخليج عامتا تشاهد عن الجزائر الا السلبي الجزائر قتلو فيها حريق زلزال اما المخرب المخرب العتيق مخرب التاريخ وخصوصا الجزيره و العربيه معدروين هادا حال العبيد اتجاه الاحرار
العباسي - الجزائر ارض الله2016/11/22 على 15:262
اللوم ليس على الجزيره اللوم على الخونه المشكوك في انتمائهم ومزال باقيين صحفيين يعملون فيها و يقولك نحن جزائريين
دحمان2016/11/22 على 15:293
اقول للجزيرة ومشتقاتها عليك بالعب بعيدا علي الجزائر لانكي مزالتي مراهقة في تعلقاتك ولا تعرفي جيش وشعب الجزائر لاننا في ساعة الجد كلنا سلالة جيش التحرير ولمعلوماتك ياجزيرة نعم نختالف في ما بيننا ولكن لا نبيع الوطن للصهاينة والامريكان لان الجزائر مسقية بدم الشهداء ومن يريد نهايته فل يائتي للجزائر ان استطاع تحية للجيش الوطني الشععععععععععععععععععبي
المولودي - الجزائر2016/11/22 على 15:434
ميمونة تعرف ربي ، وربي يعرف ميمونة
...................................... - .....................................2016/11/22 على 15:475
انا كنت فى الجيش فى التسعينات 94/96 والله العضيم لقد نكحنا الارهاب نحكا....يسجاو فقط فى الابرياء والمدنيين والعزل يذبحونهم .جياح ....
Sniper Dz2016/11/22 على 15:506
ههههه جابو شهادة من مسيلمة الكذاب أنا عشت وقت إرهاب وفي ولاية المدية كانت في مثلث الموت كنت حاضر في مجزرة ونجوت منها وكنت طفل صغير15سنة قتل فيهاواحد من أفراد العائلة مقربة شاهدت إرهابيين بالبذلة عسكرية مسروقة من جنود الجزائريين لما يقتولوهم في حواجز مزيفة ويلبسوها إرهابيين ويقولو للشعب نحن من أفراد الجيش الجزائري لتلطيخ سمعة الجيش الجزائري امام مواطنين ولسوء الحظ الإرهابي واحد منهم نعرفو وليد حومة ....للأسف مازال غاشي راشي يصدق نكت بعض الضباط مخمورين الهاربين
mohamed_a2016/11/22 على 16:007
اعتبر واحد من الشباب الجزائري في تغريدة له، أن الجيش الوطني يستحق منا الإنحاء على تضحياته.
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الجيش و تقديرا له يستحق من أبناء شعبه وقفة شامخة و رأسا مرفوعا
وطني - كندا2016/11/22 على 16:158
مؤسسة الجيش بريئة من كل التهم و القذف الذي نالها في سنين المحن و الفتن, و أفرادها من الجنود و الظباط الإحتياطيين منهم و العاملين من أبناء الشعب الجزائري الذي ضحى و مازال يضحي, كذلك براء مما اتهمهم الإعلام الغربي و العربي, و لكن هنالك حقائق لا يمكن طمسها و حرب قذرة قادها أعداء الجزائر و شعبها من الداخل و أرادوها حربا لا تبقي و لا تذر على شعبنا.
فلا يجب أن ننسى المفقودين و المقتولين و المعذبين و المظلومين و الذين مُسوا في شرفهم و أموالهم و الذين هُجروا من أراضيهم و بلادهم.
2016/11/22 على 16:209
الجيش الجزائري مفخرتنا و قوتنا امام الا عداء
سيدي اعمر - الغزوات - SIDI AMAR2016/11/22 على 16:2910
عملاء ما يسمى صحفيين قناة الخنزيرة و موزة و امير قطر انتم تحت حذاء الجندي الجزائري
\\\\ اقول لكم شئ الشعب الجزائري كله عسكر و من ليس عسكري اخوه او ابن عمه عسكري
نحن ابناء الوطن ندافع على وطننا يا من تملكون اكبر قاعدة امريكية في قطرئيل يا من تجنسو الاشخاص كي يدافعو عنكم يا كلاب \\\ كل شئ نصبر عليه الا شيئن ندمر العالم لاجله و هو الجزائر و ثم الجزائر و العمود الفقري للجزائر و هو الجيش الوطني و عندما اقول الجيش فيه الشعب و الوطن هو الجزائر \\\\
djazairi - elghorba2016/11/22 على 16:4911
هذا دليل اخر لبعض المشككين بان هناك ايادي خارجية تريد النيل من الجزائر . الخونة و الأعداء يعرفون جيدا ان الجيش الوطني الشعبي نصره الله ,لهم بالمرصاد ,وافشل كل مخططاتهم المسمومة لذلك يحاولون عبثا النيل منه .قناة الجزيرة معروفة بعدائها للجزائر و الجزائريين و كذلك الجريدة المسمات زورا القدس العربي التي تصدر بلندن ,هي الأخرى تكن عداء دفينا للجزائر و الجزائريين وهذا بعد استقالة رئيسها السابق - تحيا الجزائر و يحيا الجيش الوطني الشعبي
salim - jijel2016/11/22 على 17:0812
VIVE L ARMEE NATIONALE ET POPULAIRE, IL FAUT ENLEVER LA NATIONALITE ALGERIENNE A TOUS LES MERCENAIRES ALGERIEN QUI TRAVAILLENT DANS CETTE CHAINE ELKHANZIRA