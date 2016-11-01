هاشتاغ #الجيش_الجزايري_قاهركم_يا_جزيره يتصدر الترند فيلمٌ وثائقيٌ عن الجيش الجزائري بـ"الجزيرة" يفجر مواقع التواصل

اجتاح هاشتاغ #الجيش_الجزايري_قاهركم_يا_جزيره، موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، بعد عرض القناة القطرية الأحد، لشريط وثائقي عاد بالذاكرة إلى أحداث ووقائع مايعرف بالعشرية السوداء.

برنامج "خارج النص" الذي بُّث الأحد، تناول كتاب "الحرب القذرة" لمؤلفه الضابط السابق في القوات الخاصة بالجيش الوطني الشعبي، حبيب سويدية، الذي تعرض لتفاصيل أحداث العشرية السوداء في الجزائر خلال سنوات التسعينيات.

تَّناول الأحداث والوقائع في الفيلم الوثائقي اعتبره مغردون تحاملا مباشرا من قناة "الجزيرة" على الجيش الوطني الشعبي، حيث غرد العديد من الجزائريين بعبارات دعم وافتخار بجيشهم الوطني.

خليل الذي اعتز بالجيش الوطني غرد قائلا: .

أما مغردة أخرى لقبت نفسها بالشاوية،فقالت: .

في حين اعتبر واحد من الشباب الجزائري في تغريدة له، أن الجيش الوطني يستحق منا الإنحاء على تضحياته..

وأضافت بنت الجزائر مغردة. ل

واللافت من التغريدات أن الدفاع عن الجيش الشعبي لم يكن من طرف جزائريين فقط، بل استمات مغردون عرب في الدفاع عن سليل جيش التحرير الوطني.

حيث أعربت بنت اليمن عن مساندتها للمغردين الجزائريين قائلة: .

أما مواطن مصري فدعا الجزائريين إلى عدم الإنصياع وراء مثل هذه القنوات..

هذا وقد احتل الهشتاغ #الجيش_الجزايري_قاهركم_يا_جزيره الترند الجزائري طوال اليوميين الماضيين.