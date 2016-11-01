القوات الليبية تتوغل في سرت

قالت القوات الليبية، إنها توغلت، الثلاثاء، في آخر محور يسيطر عليه تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في مدينة سرت، حيث سيطرت على عدد من المباني المحصنة.

وقبل ساعات من التوغل نشرت القوات على الإنترنت فيديو يظهر أحد جنودها يرفع مكبراً للصوت ويطالب من خلاله النساء والأطفال بمغادرة المنطقة ويعدهم بتوفير ممر آمن لهم.

وبدعم من ضربات جوية أمريكية تقدمت ألوية يهيمن عليها مقاتلون من مصراتة صوب المتشددين المحاصرين داخل منطقة يصل اتساعها إلى مئات الأمتار متاخمة لساحل سرت الواقع على البحر المتوسط.

وقال رضا عيسى المتحدث باسم القوات، إن مقاتلي التنظيم يقاومون باستماتة حتى آخر نفس.

وخلال الأسابيع الماضية فرت مجموعات من المدنيين أو تم إطلاق سراحها من مناطق يسيطر عليها تنظيم "داعش ". ومن بين هؤلاء مهاجرون من إفريقيا جنوب الصحراء كانوا أسرى. وغير معروف عدد المدنيين أو المتشددين الذين ما زالوا داخل المدينة.

وطبقاً لبيان من قيادة القوات الأمريكية في إفريقيا، نفذت الولايات المتحدة منذ، يوم السبت، 398 ضربة جوية ضد التنظيم في سرت.

وكان التنظيم المتشدد بسط سيطرته الكاملة على سرت في أوائل العام الماضي. ووسع سيطرته على امتداد 250 كيلومتراً من الساحل الليبي الأوسط قبل أن تبدأ الحملة ضده في ماي.

وفقدان سرت يعني أن تنظيم "داعش" لم تعد له سيطرة على أي أراض في ليبيا. ويعتقد بأن متشددين فروا من سرت في مراحل القتال الأولى.