رد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو على الانتقادات التي وُجهت له عقب تقبيله للقرآن الكريم، في حفل افتتاح المسجد الكبير في العاصمة البيلاروسية مينسك، في يوم 11 نوفمبر 2016.
وقال لوكاشينكو في لقاء جمعه بعدد من الصحفيين الروس على هامش التحضيرات للقمة التي ستجمعه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن تقبيله للقرآن حدث عادي لا يستوجب الانتقاد، مضيفاً أن المسلمين في روسيا البيضاء جزء لا يتجزأ من الشعب البيلاروسي الذي يرأسه دون تمييز، على حد تعبيره كما نشرت "حرييت" التركية، الاثنين.
وفي تبريره لما حدث أكد لوكاشينكو أنه لم يكن يعلم بما يتوجب عليه فعله حينما قام أحدهم بإعطائه نسخة من القرآن أثناء تفقده لمرافق المسجد، مضيفاً أنه قام بتقليد الحركة التي قام بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وقبل المصحف.
ودافع لوكاشينكو عن المسلمين في بلاده رافضاً كل المحاولات الرامية إلى التقليل من وطنيتهم أو وصفهم كأعداء لباقي الأديان في بلاده، مؤكداً في ذات الوقت أن أعدادهم تصل لعشرات الآلاف، وهم بذلك فئة لا يمكن تهميشها.
وجاءت تصريحات الرئيس البيلاروسي بعد عشرة أيام على افتتاح المسجد التاريخي في العاصمة البيلاروسية مينسك، بتمويل وإشراف من الحكومة التركية، كهدية للمسلمين في جمهورية روسيا البيضاء.
وشارك الرئيس التركي في حفل افتتاح المسجد إلى جانب الرئيس البيلاروسي ولفيف من الشخصيات الدينية في البلدين، في حدث تاريخي شهد تسجيل الزيارة الأولى للرئيس التركي أردوغان لروسيا البيضاء.
وشهد المسجد تحولات تاريخية مثيرة، حيث سبق وهدمته السلطات في ستينيات القرن الماضي لتحويله إلى فندق سياحي، قبل أن تعود وتحوله لمسجد مجدداً، بعد حصول جمهورية روسيا البيضاء على استقلالها في العام 1991 بعد انهيار الإتحاد السوفييتي.
ويعيش في جمهورية روسيا البيضاء (بيلاروسيا) حوالي 100 ألف مسلم، من ضمنهم 15 ألفاً من مسلمي التتار يحاولون الحفاظ على عاداتهم وموروثهم الحضاري كأقلية في بلد تحكمه الطائفة المسيحية.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل تعتقد أن التعديل الدستوري سيؤسس للدولة المدنية؟
أتوقع
لا أتوقع
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
شارك برأيك
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
هل سيصطاد المحاربون النسور؟
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
هل يخترق الخضر مجموعة الموت؟
فضائح بكالوريا 2016: من المتسبب وما الحلّ؟
الأكثر تفاعلا
1سرقة بقيمة خمسة ملايين أورو من قطريتين في باريس
2داعية مصري يدعي أنه المهدي المنتظر
3قرد يشعل حربا بالأسلحة الثقيلة بليبيا
4فرنسا تحقق في انتهاكات أمنية للرئيس فرونسوا هولاند
5مدمرة أمريكية تنقذ بحارة إيرانيين في الخليج العربي
Français English
الرأي
سليم قلالة
بالفعل أنتم لها.. حقا!
محمد أرزقي فراد
قرية بونعمان... المجد المنسيّ في منطقة القبائل
جمال لعلامي
تويزة للنواب والوزراء!
صالح عوض
حلب والموت الذي تعب
محمد الهادي الحسني
لمن تُقرع الأجراس؟
جمال لعلامي
أحييني اليوم واقتلني غدوا!
رشيد ولد بوسيافة
مندبة كبيرة.. لأجل "حفرة"!
مصطفى فرحات
في الحاجة إلى تجديد الخطاب الديني
عمار يزلي
حقوق الإنسان ـ الحيوان!
جمال لعلامي
للـّو في حفيرة!
الفيديو
نمر يهاجم فتاة بالسعودية ويصيبها بالذعر الشديد
فيون وجوبيه ينجحان بالترشح للدورة الثانية وساركوزي يعتزل السياسة
امرأة تجرّ زوجها في المستشفى لعدم توفر كرسي متحرك!
شركة سوناطراك "تنهي" مهام عمر غريب من على رأس المولودية
استقبال رسمي وشعبي للفائزة بلقب أحسن مرتلة للقران الكريم بدبي
اعتراض في مجلس النواب العراقي حول إقرار "قانون الحشد الشعبي"
طائرة من دون طيار تكشف خيانة زوجية!
جون كيري يسأل لافروف سؤالاً محرجاً عن الغارات الروسية على حلب
تونس تبدأ بالاستماع لضحايا الانتهاكات والتعذيب في جلسات علنية وتاريخية
برج بوعريج…خريف الفن يحاكي الإبداع
انتقادات للرئيس البيلاروسي بسبب تقبيله للمصحف برفقة أردوغان
هافينغتون بوست - الشروق أونلاين
رد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو على الانتقادات التي وُجهت له عقب تقبيله للقرآن الكريم، في حفل افتتاح المسجد الكبير في العاصمة البيلاروسية مينسك، في يوم 11 نوفمبر 2016.
تغطيات ذات صلة
انتقادات للرئيس البيلاروسي بسبب تقبيله للمصحف برفقة أردوغان
القوات الليبية تتوغل في سرت
الغموض يلف مصير أخطر رجال الأسد
19 قتيلاً في اليمن بعد انتهاء الهدنة
اتهام أربعة أشخاص بالتآمر لاغتيال العاهل السعودي الراحل
وقال لوكاشينكو في لقاء جمعه بعدد من الصحفيين الروس على هامش التحضيرات للقمة التي ستجمعه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن تقبيله للقرآن حدث عادي لا يستوجب الانتقاد، مضيفاً أن المسلمين في روسيا البيضاء جزء لا يتجزأ من الشعب البيلاروسي الذي يرأسه دون تمييز، على حد تعبيره كما نشرت "حرييت" التركية، الاثنين.
وفي تبريره لما حدث أكد لوكاشينكو أنه لم يكن يعلم بما يتوجب عليه فعله حينما قام أحدهم بإعطائه نسخة من القرآن أثناء تفقده لمرافق المسجد، مضيفاً أنه قام بتقليد الحركة التي قام بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وقبل المصحف.
ودافع لوكاشينكو عن المسلمين في بلاده رافضاً كل المحاولات الرامية إلى التقليل من وطنيتهم أو وصفهم كأعداء لباقي الأديان في بلاده، مؤكداً في ذات الوقت أن أعدادهم تصل لعشرات الآلاف، وهم بذلك فئة لا يمكن تهميشها.
وجاءت تصريحات الرئيس البيلاروسي بعد عشرة أيام على افتتاح المسجد التاريخي في العاصمة البيلاروسية مينسك، بتمويل وإشراف من الحكومة التركية، كهدية للمسلمين في جمهورية روسيا البيضاء.
وشارك الرئيس التركي في حفل افتتاح المسجد إلى جانب الرئيس البيلاروسي ولفيف من الشخصيات الدينية في البلدين، في حدث تاريخي شهد تسجيل الزيارة الأولى للرئيس التركي أردوغان لروسيا البيضاء.
وشهد المسجد تحولات تاريخية مثيرة، حيث سبق وهدمته السلطات في ستينيات القرن الماضي لتحويله إلى فندق سياحي، قبل أن تعود وتحوله لمسجد مجدداً، بعد حصول جمهورية روسيا البيضاء على استقلالها في العام 1991 بعد انهيار الإتحاد السوفييتي.
ويعيش في جمهورية روسيا البيضاء (بيلاروسيا) حوالي 100 ألف مسلم، من ضمنهم 15 ألفاً من مسلمي التتار يحاولون الحفاظ على عاداتهم وموروثهم الحضاري كأقلية في بلد تحكمه الطائفة المسيحية.