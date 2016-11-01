لأسباب تبقى مجهولة تأجيل الشطر الرابع لعملية الترحيل بالعاصمة إلى شهر ديسمبر

أجلت مصالح ولاية الجزائر المرحلة الرابعة من عملية الترحيل الـ21 التي كانت قد باشرتها شهر ماي الماضي ببرمجة ترحيل أكثر من 7 آلاف عائلة كانت تقطن البنايات الهشة وكذا البيوت القصديرية إلى شهر ديسمبر لأسباب تبقى مجهولة إلى حد اليوم.

وحسب المعلومات التي تحوزها "الشروق"، فإن مصالح ولاية الجزائر قررت استئناف الشطر الرابع من العملية الـ21 التي ستمس 1700 عائلة على غرار 950 عائلة بوادي الحميز ببلدية برج الكيفان و3 أحياء من بولوغين على غرار 390 عائلة تقطن الحي "عمار وهيب" و130 عائلة تقطن حي الثكنة و130 عائلة بحي الهضبة.

وأضاف محدثنا أن الترحيل كان من المقرر نهاية شهر سبتمبر ليتأجل إلى شهر أكتوبر لتؤجل نفس المصالح العملية بسبب احتضان العاصمة مؤتمر الطاقة وكذا وجود والي العاصمة رفقة وفد ولائي في نيويورك، حيث كان من المبرمج استئناف الترحيل النصف الثاني لشهر نوفمبر لتحجج الوالي في آخر خرجاته بأنه سيتم برمجة العملية فور إنهاء مصالحه من غربلة ملفات المعنيين بـ"الرحلة"، واستكمال دراسة ملفات العائلات المرحلة على مستوى اللجنة الولائية.

ولكن، إلى غاية اليوم، لا تزال مصالح زوخ تلتزم الصمت وعدم الكشف عن تاريخ الترحيل، وذلك لأسباب مجهولة، الأمر الذي أثار استياء آلاف سكان المواقع المعنية التي تنتظر الترحيل منذ عقود.