يتوقع أن يعرف الطقس انطلاقا من هذا الأربعاء، تغيرا ملحوظا في درجات الحرارة التي ستعود إلى معدلها الفصلي بعد ما شهدنا اليومين الماضيين ارتفاعا محسوسا فاق معدلها الفصلي، وتراوحت ما بين 25 و27 بالولايات الساحلية وما بين 17 و23 درجة مئوية بالمناطق الداخلية، حيث ينتظر قدوم اضطراب جوي نشيط وسريع الحركة يكون بأكثر حدة على الولايات الغربية على أن يقل نشاطه وصولا إلى الوسط ثم المناطق الشرقية للوطن أواخر نهار اليوم.
وتشير آخر النماذج الرقمية للتوقعات المناخية، أن الطقس سيعرف تغيرا مجددا ابتداء من أمسية الاربعاء، حيث ستعرف المناطق الشمالية منخفضا في الضغط الجوي بالتحاق اضطراب جوي قادم من جنوب أوروبا متمركز بشكل ظاهر على المغرب، ليلتحق أواخر ظهيرة وأمسية الاربعاء على المناطق الوسطى ثم أواخر النهار والليلة القادمة على المناطق الشرقية محملا بأمطار معتبرة بالغرب في الصبيحة تنتقل إلى المناطق الوسطى بأقل حدة ثم تفقد فاعليتها، معطية أمطار محلية فاقدة لنشاطها كلما توجهنا إلى الشرق.
وكانت مصالح الأرصاد الجوية قد حذرت الثلاثاء، في نشرية خاصة من هبوب رياح قوية تتراوح سرعتها ما بين 60 و80 كلم/سا، تشمل الجنوب الغربي للوطن والولايات الساحلية الوسطى والمرتفعات الوسطى، يمتد مفعولها من منتصف نهار الثلاثاء إلى غاية ظهيرة الأربعاء في حدود الثالثة بعد الزوال وتشمل 26 ولاية من الغرب والوسط وصولا إلى شرق بعض الولايات الوسطى كالبويرة وتيزي وزو ما يؤدي إلى تطاير الرمل بالجنوب فيما يبقى البحر هائجا على طول السواحل.
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بالولايات الغربية وأقلّ نشاطا بالوسط والشرق
اضطراب جوي جديد وانخفاض في درجات الحرارة
راضية مرباح
يتوقع أن يعرف الطقس انطلاقا من هذا الأربعاء، تغيرا ملحوظا في درجات الحرارة التي ستعود إلى معدلها الفصلي بعد ما شهدنا اليومين الماضيين ارتفاعا محسوسا فاق معدلها الفصلي، وتراوحت ما بين 25 و27 بالولايات الساحلية وما بين 17 و23 درجة مئوية بالمناطق الداخلية، حيث ينتظر قدوم اضطراب جوي نشيط وسريع الحركة يكون بأكثر حدة على الولايات الغربية على أن يقل نشاطه وصولا إلى الوسط ثم المناطق الشرقية للوطن أواخر نهار اليوم.
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اضطراب جوي جديد وانخفاض في درجات الحرارة
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وتشير آخر النماذج الرقمية للتوقعات المناخية، أن الطقس سيعرف تغيرا مجددا ابتداء من أمسية الاربعاء، حيث ستعرف المناطق الشمالية منخفضا في الضغط الجوي بالتحاق اضطراب جوي قادم من جنوب أوروبا متمركز بشكل ظاهر على المغرب، ليلتحق أواخر ظهيرة وأمسية الاربعاء على المناطق الوسطى ثم أواخر النهار والليلة القادمة على المناطق الشرقية محملا بأمطار معتبرة بالغرب في الصبيحة تنتقل إلى المناطق الوسطى بأقل حدة ثم تفقد فاعليتها، معطية أمطار محلية فاقدة لنشاطها كلما توجهنا إلى الشرق.
وكانت مصالح الأرصاد الجوية قد حذرت الثلاثاء، في نشرية خاصة من هبوب رياح قوية تتراوح سرعتها ما بين 60 و80 كلم/سا، تشمل الجنوب الغربي للوطن والولايات الساحلية الوسطى والمرتفعات الوسطى، يمتد مفعولها من منتصف نهار الثلاثاء إلى غاية ظهيرة الأربعاء في حدود الثالثة بعد الزوال وتشمل 26 ولاية من الغرب والوسط وصولا إلى شرق بعض الولايات الوسطى كالبويرة وتيزي وزو ما يؤدي إلى تطاير الرمل بالجنوب فيما يبقى البحر هائجا على طول السواحل.