في حصيلة شهرية لمصالح أمن ولاية الجزائر 135 جريمة وتوقيف 3 آلاف شخص بالعاصمة خلال أكتوبر

أوقفت مصالح أمن ولاية الجزائر في أكتوبر الماضي 3655 شخص تورطوا في 3 آلاف جريمة، فيما سجلت ذات الجهات الأمنية 345 قضية متعلقة بالمساس بالأموال والممتلكات و135 قضية متعلقة بالجرائم الاقتصادية والمالية.

وكشفت حصيلة شهرية لمصالح أمن ولاية الجزائر، معالجة 3145 قضية، أفضت إلى إيقاف 3655 مشتبه فيه، من بينهم 1168 في قضايا تتعلق بحيازة واستهلاك المخدرات والأقراص المهلوسة، 340 شخص متورط في حمل الأسلحة البيضاء المحظورة و2145 شخص متورط في مختلف القضايا.

من بين القضايا المعالجة، 345 قضية متعلقة بالمساس بالأموال والممتلكات، و819 قضية متعلقة بالمساس بالأشخاص، من بينها قضيتان متعلقتان بالقتل العمدي.

بالنسبة إلى الجنح والجنايات ضد الأسرة والآداب العامة، فقد عالج أمن ولاية الجزائر 50 قضية، بينما تم معالجة 628 قضية متعلقة بالجنايات والجنح ضد الملك العمومي، بالإضافة إلى 135 قضية متعلقة بالجرائم الاقتصادية والمالية.

أما بالنسبة إلى قضايا حمل الأسلحة البيضاء المحظورة، فإن مصالح أمن ولاية الجزائر عالجت 340 قضية، تورط فيها 362 شخص، تم تقديمهم أمام الجهات القضائية، أودع منهم 33 الحبس المؤقت.

وفي إطار مكافحة المخدرات، تمت معالجة 1105 قضية، تورط فيها 1324 شخص، مع حجز 27 كلغ من القنب الهندي، و7510 قرص مهلوس، 493 غرام من الكوكاكيين، و1.66 غرام من الهيرويين.

وسجلت مصالح الأمن العمومي 17279 مخالفة مرورية، أين تم على إثرها سحب 4570 رخصة.