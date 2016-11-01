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حجز أدوات الجريمة واسترجع نصف المسروقات
الدرك يفكّ لغز مقتل كهل ببراقي ويوقف 7 متهمين
تمكنت عناصر الفرقة الإقليمية للدرك ببراقي، من فك لغز جريمة القتل التي راح ضحيتها مواطن عمره 56 سنة ببن طلحة نهاية الأسبوع الماضي، حيث أسفرت عمليات التحري التي قامت بها ذات المصالح، عن توقيف 7 أشخاص، تراوحت أعمارهم بين 17 و36 سنة، يشتبه في تورطهم بالجريمة.
وحسب بيان لمصالح الدرك، فإن جريمة القتل وقعت بعد تخطيط مسبق من طرف المشتبه فيهم، وهذا بعد ورود معلومات من طرف أحد أفراد العصابة، وهو جار الضحية، يدعى "م،ي"، ويبلغ 23 سنة من العمر، كان على دراية تامة بوجود مجوهرات بمنزل الضحية، وتشير المعلومات أنهم سبق وأن حاولوا الدخول إلى منزله، غير أنهم فشلوا في ذلك بعد أن وجدوا صعوبة في كسر باب المنزل في غياب صاحبه، وفي محاولة ثانية، ترصدوا الضحية، وتأكدوا من مغادرة زوجته المسكن باكرا إلى مقر عملها، ليقوموا بطرق الباب والاختباء، وبمجرد فتحه من طرف الضحية، تهجموا عليه، قبل أن يقتلوه، ثم يسرقوا المجوهرات التي كانت موجودة بالمنزل.
وخلال عمليات التحري التي قامت بها مصالح الدرك، تمكنت بعد توقيف المتهمين الواحد تلو الآخر، من حجز الأغراض المستعملة في جريمة القتل، واسترجاع بعض المسروقات، كما عثر على بعض الحلي المسروقة يباع عبر موقع واد كنيس، فيما لاتزال العملية متواصلة لاسترجاع بقية المسروقات، وقد تمّ تحويل المتهمين للتحقيق القضائي بتهم القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، السرقة الموصوفة، تكوين جمعية أشرار وعدم التبليغ عن جريمة وإخفاء أشياء مسروقة، حيث باشر أمس وكيل الجهورية لدى المحكمة عملية استجوابهم.
مسلم - اوراس المامشة 2016/11/22 على 19:071
الاعدام ليكونو عبرة للقطاء امثالهم