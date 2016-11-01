ناقشت معه عدة ملفات سفيرة واشنطن تلتقي ولد عباس

استقبل الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس، الثلاثاء، سفيرة الولايات المتحدة بالجزائر جوان بوالشيك بطلب منها أين بحث الجانبان العلاقات بين البلدين وقضايا راهنة.

وقال بيان للحزب العتيد "إستقبل السيد الدكتور جمال ولد عباس الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني اليوم 22 نوفمبر 2016 بمقر الحزب سعادة سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية السيدة جوان أن بوالشيك بناءا على طلبها".

واوضحت " هنأت سعادة السفيرة الدكتور جمال ولد عباس على إثر إنتخابه أمينا عاما للحزب الذي قدم بدوره هو كذلك تهانيه على إثر إنتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".

ووفق ذات المصدر "خلال محادثتهما تطرق الطرفان إلى العلاقات الودية التي تربط بين البلدين. وكذا القضايا ذات الإهتمام المشترك خاصة فيما يتعلق بالإصلاحات الإقتصادية لاسيما في قطاع الفلاحة والبحث في مجال الطاقة وكذا تشجيع المستثمرين الأجانب".

وتابع "كما إتفق الطرفان على ضرورة دعم العلاقات الثنائية بين البلدين والدفع بها إلى مستويات رفيعة".