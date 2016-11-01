تحتضن المدينة الجامعية قسنطينة عين الباي (كلية الفنون والثقافة) في الفترة الممتدة من 2 إلى 8 ديسمبر الداخل فعاليات الأيام الوطنية الجامعية "سيرتا شو" التي ترفع لروح الراحل حسن كحلوش، بمشاركة مواهب "الوان مان شو".
وتهدف الأيام الجماعية "سيرتا شو" من خلال برنامج فني مقسم إلى أربعة محاور مهمة إلى توفير دورة تكوينية في مجال "One Man Show" عبر نقطتيه الرئيسيتين المتمثلة في طريقة الكتابة والإخراج، والتي تكون على شكل ورشتين تفتح لجمع المشاركين طيلة أيام التظاهرة .
وتفتح التظاهرة أبوابها لكل طلاب الجامعة (إناث وذكور)، حيث يرتقب أن يشارك فيها 150 مشارك، بعد أن يتم تعيين المترشحين من طرف مديرية الخدمات الجامعية التي تؤشر على استمارة مشاركة كل متشرح، في حين حدد زمن العرض بـ10 دقائق كأقصى حد، وحضور المترشح في الورشات التكوينية يكون إجباريا، كما تشرف لجنة تحكيم مختصة في الوان ما شو على تقييم الأعمال المشاركة وتمنح جوائزها الخمسة الأولى للفائزين في الدورة الأولى.
وتشهد التظاهرة حسب البرنامج المسطر تقديم عروض فنية يومية بمعدل خمس عروض في اليوم، ابتداء من الساعة التاسعة ليلا بمشرح كلية الفنون والثقافة بجامعة قسنطينة (3)، فيما سطر برنامج أخر على مستوى الإقامات الجامعية المنتشرة عبر تراب الولاية.
ويشار أنّ المواضيع التي سيتم تناولها في هذه المحاضرات حسب ما جاء في "بيان" الأيام الذي تملك "الشروق" نسخة منه، تعد قضايا راهنة وتتصل بمجال الإبداع الثقافي يقدمها أستاذة مختصون وأكاديميون.
ويكشف ختام الفعالية النقاب على خمسة فائزين في النهاية سيحصلون على جوائز تقديرية، الأولى "سيرتا شو الجامعية الذهبية" عبارة عن مجسم وشهادة + الجائزة، والثانية "سيرتا شو الجامعية الفضية"، "سيرتا شو الجامعية البرونزية"، والرابعة خاصة بلجنة التحكيم، في حين الخامسة هي جائزة الجمهور.
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الفعالية تحتضنها "المدينة الجامعية قسنطينة عين الباي"
تظاهرة "سيرتا شو" تستقطب 150 مشارك في دورتها الأولى
حسان مرابط
صحافي مهتم بالشؤون الثقافية والفنية
تحتضن المدينة الجامعية قسنطينة عين الباي (كلية الفنون والثقافة) في الفترة الممتدة من 2 إلى 8 ديسمبر الداخل فعاليات الأيام الوطنية الجامعية "سيرتا شو" التي ترفع لروح الراحل حسن كحلوش، بمشاركة مواهب "الوان مان شو".
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وتهدف الأيام الجماعية "سيرتا شو" من خلال برنامج فني مقسم إلى أربعة محاور مهمة إلى توفير دورة تكوينية في مجال "One Man Show" عبر نقطتيه الرئيسيتين المتمثلة في طريقة الكتابة والإخراج، والتي تكون على شكل ورشتين تفتح لجمع المشاركين طيلة أيام التظاهرة .
وتفتح التظاهرة أبوابها لكل طلاب الجامعة (إناث وذكور)، حيث يرتقب أن يشارك فيها 150 مشارك، بعد أن يتم تعيين المترشحين من طرف مديرية الخدمات الجامعية التي تؤشر على استمارة مشاركة كل متشرح، في حين حدد زمن العرض بـ10 دقائق كأقصى حد، وحضور المترشح في الورشات التكوينية يكون إجباريا، كما تشرف لجنة تحكيم مختصة في الوان ما شو على تقييم الأعمال المشاركة وتمنح جوائزها الخمسة الأولى للفائزين في الدورة الأولى.
وتشهد التظاهرة حسب البرنامج المسطر تقديم عروض فنية يومية بمعدل خمس عروض في اليوم، ابتداء من الساعة التاسعة ليلا بمشرح كلية الفنون والثقافة بجامعة قسنطينة (3)، فيما سطر برنامج أخر على مستوى الإقامات الجامعية المنتشرة عبر تراب الولاية.
ويشار أنّ المواضيع التي سيتم تناولها في هذه المحاضرات حسب ما جاء في "بيان" الأيام الذي تملك "الشروق" نسخة منه، تعد قضايا راهنة وتتصل بمجال الإبداع الثقافي يقدمها أستاذة مختصون وأكاديميون.
ويكشف ختام الفعالية النقاب على خمسة فائزين في النهاية سيحصلون على جوائز تقديرية، الأولى "سيرتا شو الجامعية الذهبية" عبارة عن مجسم وشهادة + الجائزة، والثانية "سيرتا شو الجامعية الفضية"، "سيرتا شو الجامعية البرونزية"، والرابعة خاصة بلجنة التحكيم، في حين الخامسة هي جائزة الجمهور.