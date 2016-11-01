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استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي
بوتفليقة في أول نشاط رسمي بعد عودته من غرونوبل
استقبل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، الثلاثاء، نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وذلك في أول نشاط له من رحلة علاجية بعيادة غرونوبل الفرنسية دامت ثمانية أيام.
وقال المسؤول الإماراتي عقب استقباله من قبل رئيس الجمهورية "أنه سعيد بلقاء الرئيس بوتفليقة الذي يدعم مشاريع الشراكة الجزائرية-الاماراتية".
وأضاف "أنه تطرق مع رئيس الجمهورية حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، مشددا على أهمية بذل مسؤولي البلدين "قصارى جهودهم لتطوير العلاقات المتميزة بين البلدين".
ويعد هذا الاستقبال أول نشاط رسمي للرئيس بوتفليقة منذ عودته الثلاثاء الماضي من رحلة علاجية في عيادة "الومبار" بغرونوبل الفرنسية، دامت ثمانية أيام من أجل إجراء فحوصات طبية حسب رئاسة الجمهورية.
بلقاسم - الجزائر2016/11/22 على 20:011
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