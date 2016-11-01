تحضير وجبة عشاء بواسطة موقد كهربائي وراء الكارثة إصابة طلاب من بينهم فلسطينيون وصحراوي في حريق داخل إقامة بتيسمسيلت

أصيب ستة طلبة جامعيين من بينهم ثلاثة فلسطينيين وطالب من الصحراء الغربية واثنين من أعوان الأمن، الثلاثاء،إثر حريق نشب داخل غرفة رقم 1، جناح، د، بالإقامة الجامعية 1000 سرير بتيسمسيلت.

وحسب مصادر "الشروق"، فإن الحريق جاء نتيجة شرارة كهربائية، ويعتقد أن الحادثة وقعت عندما كان الضحايا يقومون بتحضير وجبة العشاء بواسطة موقد كهربائي داخل الغرفة، التي كان يقيم بها الطلبة الأجانب بالإقامة الجامعية 1000 سرير، وهو ما أدى إلى إصابة ثلاثة طلبة يحملون الجنسية الفلسطينية وآخر من الصحراء الغربية بحروق من الدرجة الأولى بالإضافة إلى إصابة اثنين آخرين من أعوان أمن الإقامة الجامعية 1000 سرير، أثناء محاولتهما إطفاء الحريق، الذي بحسب مصادرنا أتى على الأفرشة والأغطية الخاصة بالطلبة الأجانب، وأفادت مصادرنا أن الطلبة الأجانب يفضلون دائما تحضير بعض الأكلات الموروثة عن أهاليهم، وهو ما يتسبب في نشوب حرائق كهذه داخل الإقامات الجامعية.

الحادثة دفعت بالتحالف من أجل التجديد الطلابي الوطني بتيسمسيلت إلى غلق إدارة الإقامة الجامعية 1000 سرير، وإصدار بيان تحصلت "الشروق" على نسخة منه موجه إلى كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووالي الولاية وكذا مدير المركز الجامعي أحمد بن يحيى الونشريسي ومدير الخدمات الجامعية، تنديدا بالحادثة التي وقعت من جهة وبالنقائص التي تعاني منها الإقامة الجامعية 1000 سرير من جهة ثانية، تأتي في مقدمتها عدم وجود سيارة إسعاف بالإقامة، الأمر الذي أدى إلى نقل الطلبة المصابين إلى المستشفى على متن مركبة نفعية. من جهتها مصالح الأمن تدخلت فور وقوع الحادث وفتحت تحقيقا لمعرفة الأسباب الحقيقية للحريق.